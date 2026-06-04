En qué parte de la casa debes poner tus helechos para que crezcan más frondosos

Los helechos son una planta colgante que puedes colocar en terrazas e incluso jardines como parte de la decoración, pero hay una zona de la casa donde se recomienda ponerlos, ya que les ayudará a que crezcan más frondosos. Estas son las 5 especies de interior que harán ver tu hogar elegante y caro: las puedes poner en cualquier rincón.

De acuerdo con un artículo del portal AD Magazine, el helecho es una planta de interior, por lo que debes colocarla en el baño. Lo anterior, ya que esta especie requiere de mucha humedad y es en esta zona donde mejor se desarrollará. Conoce los 2 ejemplares que te ayudarán a descansar mejor si los pones en tu cuarto.

Los helechos deben ir en el baño, ya que requieren de mucha humedad.|Pinterest

No obstante, esta especie también puede ir en otras zonas de la casa, siempre y cuando no estén expuestas a corrientes de aire ni les dé el sol directamente, ya que esto provocaría que sus hojas se sequen rápidamente.

Lo que debes saber de los helechos

El helecho es considerado la planta más antigua de la Tierra, e incluso recibe el mote de “auténticos fósiles”. Son especies originarias de las regiones tropicales, por lo que requieren de mucha humedad para sobrevivir.

En cuanto a los cuidados, es una especie en la que deberás poner suma atención, si lo que quieres es que crezca frondosa. Uno de los puntos a destacar es que requiere de abono cada 15 días, sobre todo durante la temporada primavera-verano.

Los hechos necesitan estar en una temperatura de entre 15 y 24 grados, y necesitan de mucha agua, sobre todo en tiempo de calor. Durante esta temporada se recomienda regarla todos los días, mientras que en invierno requiere de menor riego.

El significado de los helechos, según el Feng Shui

Esta planta crece frondosa en el baño y es utilizada como decoración, pero en el feng shui tiene otro significado. Según la técnica china, los helechos son utilizados en el interior del hogar para alejar las malas vibras, atraer la armonía y la abundancia.