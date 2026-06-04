Cuáles son los mejores delineados para ojos verdes

El delineado es una gran herramienta a la hora del maquillaje, pero hay diferentes técnicas y colores para llevarlo a cabo. En este caso te vamos a contar sobre como delinear los ojos verdes.

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Para resaltar los ojos verdes de forma espectacular, debes buscar tonos que contrasten con el verde o que complementen sus destellos naturales.

¿Cómo delinear los ojos verdes?

Aquí tienes 7 delineados ideales, con los colores y estilos que mejor te favorecen:

1. Delineado Borgoña o Vino

Efecto: El opuesto directo del verde en la rueda de color es el rojo, por lo que los tonos rojizos, vino o borgoña hacen que el iris verde resalte con máxima intensidad.

Estilo: Un cat-eye clásico y alargado.

2. Cat-Eye Café Chocolate

Efecto: El café es más suave que el negro clásico, aportando calidez y un aspecto natural pero definido sin endurecer la mirada.

Estilo: Línea superior limpia con una cola sutil.

Este delineado es increíble.|Pinterest

3. Delineado Morado o Violeta

Efecto: Los tonos ciruela, violeta y morado crean un contraste elegante que realza los matices amarillos o dorados del ojo verde.

Estilo: Delineado difuminado (smudged) en el párpado superior.

4. Efecto Metalizado Cobre o Bronce

Efecto: Los pigmentos metálicos cálidos iluminan instantáneamente los ojos verdes, haciéndolos brillar, especialmente bajo la luz del sol.

Estilo: Línea fina sobre las pestañas y un toque en el lagrimal.

5. Flotante Gráfico Negro

Efecto: El negro puro aporta un contraste de alto impacto que enmarca el ojo, ideal para un estilo moderno y audaz.

Estilo: Una línea sobre la cuenca del ojo (trazo flotante) combinada con un delineado tradicional.

Haz este hermoso delineado.|Pinterest

6. Destello Esmeralda u Oliva

Efecto: El delineado monocromático (verde sobre verde) funciona de maravilla si usas un tono más oscuro o más brillante que tu color de ojos natural.

Estilo: Delineado grueso estilo años 60 o delineado doble.

7. Línea de Agua en Oro Rosa

Efecto: Abre la mirada por completo y resalta la claridad del ojo verde de una manera delicada y ultrafemenina.

Estilo: Aplicado exclusivamente en la línea de agua inferior y lagrimal.