5 diseños de uñas miel que no debes perderte y que son la tendencia en el verano

Los diseños de uñas miel se encargarán de dominar el verano, siendo toda una tendencia en el mundo de las manicuras, ya que podemos encontrar estilos creativos llenos de color y otras alternativas más elegantes para usar.

Es un estilo que se destaca por su aspecto y originalidad; para que lo puedas usar, te detallaremos 5 estilos que puedes emplear en tu siguiente manicura.

¿Qué diseños de uñas miel son tendencia?

Los diseños de uñas miel tienen muchas opciones disponibles, permitiendo que puedas usar alternativas muy llamativas o más discretas. Para que puedas usar la nueva tendencia en el verano, considera las siguientes opciones:

Miel dorada: Sobre una base nude, vamos a cubrir con polvo automático dorado; encima añadimos gel de construcción simulando gotas y curamos en la lámpara. Limpiamos; al final tendremos el aspecto de miel dorada cayendo en la uña.

Panal: Sobre una base de amarillo mantequilla, encima colocamos puntos de un amarillo translúcido, simulando el patrón que tienen los panales. Una opción más discreta.

Cat eye: Si quieres algo sin decoraciones difíciles, puedes pedir el efecto cat eye, pero con un color anaranjado.

Sin miedo a la extravagancia: Si amas ser el centro de atención, en unas uñas largas, puedes dibujar los patrones del panal, agregar flores en 3D y encima añadir una abeja grande.

3D Gel de miel: Puedes hacer un francés usando gel de construcción en color amarillo.

¿Cuánto duran las uñas de gel?

Se estima que los estilos que se hacen con gel o esmalte semipermanente tienen una duración de 2 a 4 semanas; durante ese periodo veremos que puede descarapelarse o dañarse. Aun así, se recomienda hacer el retoque cada 3 semanas, ya que será perceptible el crecimiento natural de la uña o para arreglar zonas despejadas.

No esperes más, mantente en la tendencia en el verano usando los diseños de uñas miel, un estilo muy creativo y fresco para poder usar en la estación del año.