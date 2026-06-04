Cómo maquillar el contorno para principiantes
Maquillar el contorno te dará mayores dimensiones en ciertas zonas de tu rostro; para que lo uses a tu favor, te detallaremos los pasos que debes hacer
Maquillar el contorno es todo un arte en el mundo de la belleza, debido a que se logra hacer sombras naturales, además de darle dimensiones a ciertas partes del rostro, pero no temas, ya que eso no implica que sea algo muy difícil o complejo de hacer.
Si eres principiante, te detallaremos cómo lo puedes hacer, explicando las zonas claves que debes considerar y la técnica de oro para tener un buen resultado; no te pierdas todas las explicaciones.
¿Cómo se hace el contorno de la cara?
Modo IA de Google explica que debemos considerar las zonas de pómulos, frente y mandíbula, espacios que serán indispensables para poder hacer el proceso. Para ello, explica que debemos escoger productos en tono mate, ya sea frío o neutro, y dos tonos más oscuros que tu piel, además de optar por alternativas en crema para un mejor difuminado.
Al tener listos los cosméticos que vamos a aplicar, hacemos los siguientes pasos para maquillar el contorno con un gran resultado si eres principiante:
- Pómulo: Aplica el producto solo en la mitad superior del huevo de tu mejilla.
- Frente: Aplica el cosmético lo más cerca posible de la línea de nacimiento del cabello para restar amplitud, en especial si te consideras de frente amplia.
- Mandíbula: Por debajo del hueso de la mandíbula, hacemos una línea; con esto vamos a perfilar esa zona y al mismo tiempo disimular la papada que tengamos.
@sylvia_ruuiz My 20-second contour hack 🫰🏼 #makeup #contour #contouring #makeuptips #contourtutorial ♬ Berghain - ROSALÍA & Björk & Yves Tumor
¿Cómo aplicar el contorno?
Por otro lado, la inteligencia artificial detalla que, para maquillar el contorno para los principiantes, la clave va a ser la técnica de difuminado que se use y los materiales que apliquemos, por lo que recomienda hacer los siguientes pasos:
- Opta por usar brochas pequeñas y densas, aunque puede usar una esponja de maquillaje húmeda; encuentra la mejor opción con la que te acomodes más.
- No arrastres el producto; puede parecer algo repetitivo, pero no lo es. Siempre hazlo a toquecitos; lograrás un acabado uniforme y sin parches.
- En los pómulos, siempre debes hacer hacia arriba para lograr un efecto de “lifting”, que elevará tus facciones al instante.
@melisekrem How to contour for a lift 🤍 would you try this makeup hack? ib: @Erica Taylor Products: @nyxcosmetics_uk wonderstick contour stick (universal light) #makeup #makeuphacks #makeuptutorial #contour #contourhack #contourtutorial #contouringhacks ♬ original sound - tay