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Cómo maquillar el contorno para principiantes

Maquillar el contorno te dará mayores dimensiones en ciertas zonas de tu rostro; para que lo uses a tu favor, te detallaremos los pasos que debes hacer

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Maquillar el contorno para principiantes|Crédito: Canva

Escrito por: Karla Salinas | Marktube

Maquillar el contorno es todo un arte en el mundo de la belleza, debido a que se logra hacer sombras naturales, además de darle dimensiones a ciertas partes del rostro, pero no temas, ya que eso no implica que sea algo muy difícil o complejo de hacer.

Si eres principiante, te detallaremos cómo lo puedes hacer, explicando las zonas claves que debes considerar y la técnica de oro para tener un buen resultado; no te pierdas todas las explicaciones.

¿Cómo se hace el contorno de la cara?

Modo IA de Google explica que debemos considerar las zonas de pómulos, frente y mandíbula, espacios que serán indispensables para poder hacer el proceso. Para ello, explica que debemos escoger productos en tono mate, ya sea frío o neutro, y dos tonos más oscuros que tu piel, además de optar por alternativas en crema para un mejor difuminado.

Al tener listos los cosméticos que vamos a aplicar, hacemos los siguientes pasos para maquillar el contorno con un gran resultado si eres principiante:

  • Pómulo: Aplica el producto solo en la mitad superior del huevo de tu mejilla.
  • Frente: Aplica el cosmético lo más cerca posible de la línea de nacimiento del cabello para restar amplitud, en especial si te consideras de frente amplia. 
  • Mandíbula: Por debajo del hueso de la mandíbula, hacemos una línea; con esto vamos a perfilar esa zona y al mismo tiempo disimular la papada que tengamos. 
@sylvia_ruuiz My 20-second contour hack 🫰🏼 #makeup #contour #contouring #makeuptips #contourtutorial ♬ Berghain - ROSALÍA & Björk & Yves Tumor

¿Cómo aplicar el contorno?

Por otro lado, la inteligencia artificial detalla que, para maquillar el contorno para los principiantes, la clave va a ser la técnica de difuminado que se use y los materiales que apliquemos, por lo que recomienda hacer los siguientes pasos:

  • Opta por usar brochas pequeñas y densas, aunque puede usar una esponja de maquillaje húmeda; encuentra la mejor opción con la que te acomodes más.
  • No arrastres el producto; puede parecer algo repetitivo, pero no lo es. Siempre hazlo a toquecitos; lograrás un acabado uniforme y sin parches.
  • En los pómulos, siempre debes hacer hacia arriba para lograr un efecto de “lifting”, que elevará tus facciones al instante.
@melisekrem How to contour for a lift 🤍 would you try this makeup hack? ib: @Erica Taylor Products: @nyxcosmetics_uk wonderstick contour stick (universal light) #makeup #makeuphacks #makeuptutorial #contour #contourhack #contourtutorial #contouringhacks ♬ original sound - tay

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