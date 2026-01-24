5 plantas de interior que son ideales para poner en el baño como decoración: no requieren de cuidados

Las plantas pueden fungir en los hogares como decoración o purificador de aire de varios espacios, que en esta ocasión es el baño. La mayoría de las personas optan por no adornarlo con ejemplares debido al miedo de que se es sequen o falta de tiempo de cuidarlas. No obstante, estas 5 son ideales, pues soportan la humedad y no requieren luz. Conoce las que puedes poner en la sala o dormitorio: se ven aesthetic .

De acuerdo con un artículo de la revista AD España, a estas plantas les basta con la humedad que provoca el vapor al momento de abrir la regadera y con el mínimo rayo de luz que se alcanza a colar por la pequeña ventana que suelen tener estos espacios. Estos son los 7 ejemplares de interior que renuevan las energías del hogar y atraen buena suerte .

Las mejores plantas para baño que no requieren de cuidados

1 Potus: Se puede utilizar como una planta colgante y será un buen adorno para el baño. Es ideal para interiores, ya que no necesita de luz natural.

2. Hiedra: Existen dos tipos que sobreviven a interiores, como lo son la común y la canaria. Le dará ese toque verde y natural a tu baño.

3. Sansevieria: La planta ideal para purificar el aire y eliminar esos malos olores. Crece en espacios con poca luz y sumamente húmedos, tales como el baño.

4. Orquídea: Es una planta tropical, por lo que la humedad y el calor del baño les ayudará a mantenerse. Puedes elegir entre las especies de aerangis, masdevallia y drácula.

5. Aglaonema roja: La planta ideal al no requerir de cuidados. Su hábitat natural son los bosques tropicales, por lo que es apta para la humedad del baño.

Los beneficios de tener plantas en el hogar

Las plantas no solo son adornos en los hogares, pues cumplen con una función y esas son las de mejorar el estado de ánimo de las personas, reducen el estrés del día, purifican el aire y regulan la humedad y aportan olores muy agradables en los espacios donde las ubicas.