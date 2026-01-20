5 plantas de interior pequeñas que puedes poner en la sala o el dormitorio: se ven realmente aesthetic
Este tipo de ejemplares son ideales para pequeños espacios, pues además de brindarte un mejor estado de ánimo, son muy buenas como decoraciones
Las plantas de interior son las mejores decoraciones que puedes tener en un el dormitorio o la sala, pues además de ser sumamente beneficiosas para el ser humano, también son una buena opción para darle un toque diferente a ese rinconcito del hogar al verse realmente aesthetic. Por si te interesa, 5 ejemplares colgantes que se pueden poner en la pared o en el techo.
De acuerdo con el portal Verdecora, este tipo de plantas no han sido alteradas, pues son completamente naturales, ya que sus especies crecen muy pequeñas y la mayoría son purificadoras de aire, ideales para los cuartos o salas, a fin de darle al hogar ese toque natural. Estos 11 ejemplares son hermosos y duran todo el año porque son resistentes y fáciles de cuidar.
Las mejores plantas para que tu cuarto o sala se vea aesthetic
1. Lengua de suegra: Es una de las plantas ideales, ya que no requiere muchos cuidados. Se puede regar de vez en cuando y requiere luz indirecta.
2. Cactus: La planta predilecta para tener en interiores, además de que se ve muy aesthetic. Este ejemplar aguanta cualquier tipo de clima.
3. Pluma de Indio: Esta planta requiere mayor tipo de cuidados que las antecesoras, ya que necesita estar en ambientes húmedos. Sus dimensiones llegan a alcanzar los 50 centímetros como máximo.
4. Helecho Nido de Ave: Sus hojas onduladas llaman mucho la atención y es una buena recomendación para purificar el aire tanto de tu habitación como de la sala.
5. Poto: Es una buena opción si eres nuevo o nueva en el mundo de las plantas al no requerir de muchos cuidados. La puedes regar una vez a la semana y solo necesita luz indirecta.
Los beneficios de tener plantas en el hogar
Las plantas son muy buenas aliadas para adornar cualquier espacio de tu hogar, que en este caso es la habitación y sala, pero tener ejemplares va más allá de eso, ya que son sumamente beneficiosas para el ser humano. Entre ellas, la que más destaca es que son purificadoras de aire; es decir, neutralizan los químicos que se utilizan día con día. Además de:
- Ayudan a relajar
- Buenas compañeras para el estudio o trabajo
- Aumentan el autoestima
- Neutralizadoras de energía.