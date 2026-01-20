Las plantas de interior son las mejores decoraciones que puedes tener en un el dormitorio o la sala, pues además de ser sumamente beneficiosas para el ser humano, también son una buena opción para darle un toque diferente a ese rinconcito del hogar al verse realmente aesthetic. Por si te interesa, 5 ejemplares colgantes que se pueden poner en la pared o en el techo.

De acuerdo con el portal Verdecora, este tipo de plantas no han sido alteradas, pues son completamente naturales, ya que sus especies crecen muy pequeñas y la mayoría son purificadoras de aire, ideales para los cuartos o salas, a fin de darle al hogar ese toque natural. Estos 11 ejemplares son hermosos y duran todo el año porque son resistentes y fáciles de cuidar.

Las mejores plantas para que tu cuarto o sala se vea aesthetic

1. Lengua de suegra: Es una de las plantas ideales, ya que no requiere muchos cuidados. Se puede regar de vez en cuando y requiere luz indirecta.

5 plantas de interior pequeñas que puedes poner en la sala o el dormitorio: se ven realmente aesthetic|Pinterest

2. Cactus: La planta predilecta para tener en interiores, además de que se ve muy aesthetic. Este ejemplar aguanta cualquier tipo de clima.

5 plantas de interior pequeñas que puedes poner en la sala o el dormitorio: se ven realmente aesthetic|Pinterest

3. Pluma de Indio: Esta planta requiere mayor tipo de cuidados que las antecesoras, ya que necesita estar en ambientes húmedos. Sus dimensiones llegan a alcanzar los 50 centímetros como máximo.

5 plantas de interior pequeñas que puedes poner en la sala o el dormitorio: se ven realmente aesthetic|Pinterest

4. Helecho Nido de Ave: Sus hojas onduladas llaman mucho la atención y es una buena recomendación para purificar el aire tanto de tu habitación como de la sala.

5 plantas de interior pequeñas que puedes poner en la sala o el dormitorio: se ven realmente aesthetic|Pinterest

5. Poto: Es una buena opción si eres nuevo o nueva en el mundo de las plantas al no requerir de muchos cuidados. La puedes regar una vez a la semana y solo necesita luz indirecta.

5 plantas de interior pequeñas que puedes poner en la sala o el dormitorio: se ven realmente aesthetic|Pinterest

Los beneficios de tener plantas en el hogar

Las plantas son muy buenas aliadas para adornar cualquier espacio de tu hogar, que en este caso es la habitación y sala, pero tener ejemplares va más allá de eso, ya que son sumamente beneficiosas para el ser humano. Entre ellas, la que más destaca es que son purificadoras de aire; es decir, neutralizan los químicos que se utilizan día con día. Además de:

