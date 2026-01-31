6 diseños de cuartos que el Feng Shui recomienda tener en el hogar: desde colores hasta acomodo de la cama

El Feng Shui es una filosofía milenaria que busca equilibrar la energía de los espacios para promover el descanso, la armonía y el bienestar en el hogar. En el dormitorio, aspectos como los colores, la iluminación y el acomodo de la cama juegan un papel fundamental. ¡Checa los mejores consejos!

Desde la plataforma Pinterest, usuarios compartieron 6 diseños de cuartos recomendados por esta técnica, donde encontrarás ideas que combinan estética y funcionalidad, pensadas para crear ambientes serenos y llenos de energía positiva.

Las mejores inspiraciones de cuartos según el Feng Shui

1. Cuarto en tonos neutros y suaves: colores como beige, crema o blanco roto ayudan a crear un ambiente relajante y equilibrado.

2. Dormitorio con la cama en posición de mando: la cama debe estar apoyada en una pared sólida y permitir ver la puerta sin quedar alineada directamente con ella.

|Pinterest

3. Cuarto con elementos naturales: incorporar madera, algodón, lino o plantas pequeñas aporta calidez y energía positiva.

4. Diseño minimalista y ordenado: menos muebles y objetos favorecen el flujo de energía y transmiten sensación de calma.

|Pinterest

5. Dormitorio con iluminación cálida: lámparas de luz suave y regulable ayudan a crear un ambiente acogedor y propicio para el descanso.

6. Cuarto con decoración equilibrada: evitar excesos y mantener simetría en burós, cojines o cuadros genera estabilidad y armonía.

|Pinterest

Lo principal a tener en cuenta cuando remodelas el cuarto

Cuando remodelas el cuarto, de acuerdo a la revista Elle, hay algunos aspectos clave que conviene definir desde el inicio para lograr un espacio cómodo, funcional y estéticamente agradable:

