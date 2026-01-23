9 ideas para remodelar tu sala y que se vea como de película: lucirá más amplia

Si quieres tener una sala como en las películas: elegante, bien acomodada y que te inviten a sentarte y relajarte, entonces debes saber que existen opciones de diseños que logran ampliar espacios y hacerlas más hermosas. Aquí te damos algunas ideas que te pueden inspirar para que tú misma puedas crear la tuya en tu hogar.

Lo primero que tienes que tomar en cuenta, según recomendaciones de expertos en interiorismo, es planear lo que tienes en tu espacio. El portal de Mariangel Coghlan explican que debes medir los espacios y elegir tu propio estilo , así podrás saber qué te hace falta o qué vas a reemplazar sin gastar el dinero a lo tonto.

Estas son las mejores ideas para remodelar tu sala

1. Elige paleta de 3 colores máximo

Elige un color base neutro (beige, gris cálido o blanco roto), uno medio (arena, topo, verde oliva) y un acento (negro, terracota o azul profundo). Menos colores, pero más elegancia visual.

No satures de colores la sala de estar.|(ESPECIAL/CANVA)

2. Sofá es protagonista, no gigante

Mejor un sofá bien diseñado que uno enorme. En espacios chicos, opta por líneas rectas y patas visibles; en grandes, un modular con curvas suaves. Colores como gris claro, camel o verde botella elevan el look.

El sofá debe invitarte a recostarte.|(ESPECIAL/Pinterest)

3. Mesa de centro con carácter: ¿cómo hacerlo?

Evita las genéricas. Funciona mejor una mesa de madera maciza, mármol o metal con diseño simple pero fuerte. En salas pequeñas, redonda o tipo nido para no saturar.

Las mesas de centro de madera son la mejor elección.|(ESPECIAL/Pinterest)

4. Un mueble “statement”... te decimos cómo

Puede ser un sillón individual, una banca o una credenza baja. Elige uno con forma o color especial (mostaza, negro mate, nogal) para que robe miradas sin competir con todo.

Elige bien un mueble statement para que llame la atención.|(ESPECIAL/Pinterest)

5. Capas de textura en tonos similares

Cojines, mantas y tapetes en la misma gama de color pero con diferentes tejidos (lino, lana, terciopelo). Esto da profundidad y sensación de lujo sin recargar.

Usa mantas o cojines de terciopelo|(ESPECIAL/Pinterest)

6. Usa una alfombra grande, siempre

Incluso en salas chicas. Una alfombra que abrace los muebles unifica el espacio y lo hace ver más amplio. Colores neutros o con patrones suaves tipo cine europeo.

Alfombras que combinen con la sala.|(ESPECIAL/CANVA)

7. Elige la madera para calidez inmediata

Incorpora madera en mesas, repisas o patas de muebles. Tonos medios o oscuros (nogal, roble ahumado) hacen que la sala se sienta sofisticada y cinematográfica.

8. Negro como acento elegante, pero, ¿dónde ponerlo?

Úsalo en marcos, lámparas, patas de muebles o mesas auxiliares. El negro bien dosificado da contraste y un acabado “de película” instantáneo.

9. Menos muebles, mejor elegidos

Deja respirar el espacio. Es preferible tener pocos muebles bien alineados y proporcionados que muchos pequeños. El orden visual es clave para un look cinematográfico.

Cuáles son los colores de tendencia en la salas en 2026

Si quieres dar en el clavo e ir a la segura, entonces elige los colores que están en tendencia de las salas en 2026. Según Vogue son: