9 ideas para remodelar tu sala y que se vea como de película: lucirá más amplia
No gastes dinero a lo tonto y mejor elige este método para ahorrar y mejorar tu hogar
Si quieres tener una sala como en las películas: elegante, bien acomodada y que te inviten a sentarte y relajarte, entonces debes saber que existen opciones de diseños que logran ampliar espacios y hacerlas más hermosas. Aquí te damos algunas ideas que te pueden inspirar para que tú misma puedas crear la tuya en tu hogar.
Lo primero que tienes que tomar en cuenta, según recomendaciones de expertos en interiorismo, es planear lo que tienes en tu espacio. El portal de Mariangel Coghlan explican que debes medir los espacios y elegir tu propio estilo , así podrás saber qué te hace falta o qué vas a reemplazar sin gastar el dinero a lo tonto.
Estas son las mejores ideas para remodelar tu sala
1. Elige paleta de 3 colores máximo
Elige un color base neutro (beige, gris cálido o blanco roto), uno medio (arena, topo, verde oliva) y un acento (negro, terracota o azul profundo). Menos colores, pero más elegancia visual.
2. Sofá es protagonista, no gigante
Mejor un sofá bien diseñado que uno enorme. En espacios chicos, opta por líneas rectas y patas visibles; en grandes, un modular con curvas suaves. Colores como gris claro, camel o verde botella elevan el look.
3. Mesa de centro con carácter: ¿cómo hacerlo?
Evita las genéricas. Funciona mejor una mesa de madera maciza, mármol o metal con diseño simple pero fuerte. En salas pequeñas, redonda o tipo nido para no saturar.
4. Un mueble “statement”... te decimos cómo
Puede ser un sillón individual, una banca o una credenza baja. Elige uno con forma o color especial (mostaza, negro mate, nogal) para que robe miradas sin competir con todo.
5. Capas de textura en tonos similares
Cojines, mantas y tapetes en la misma gama de color pero con diferentes tejidos (lino, lana, terciopelo). Esto da profundidad y sensación de lujo sin recargar.
6. Usa una alfombra grande, siempre
Incluso en salas chicas. Una alfombra que abrace los muebles unifica el espacio y lo hace ver más amplio. Colores neutros o con patrones suaves tipo cine europeo.
7. Elige la madera para calidez inmediata
Incorpora madera en mesas, repisas o patas de muebles. Tonos medios o oscuros (nogal, roble ahumado) hacen que la sala se sienta sofisticada y cinematográfica.
8. Negro como acento elegante, pero, ¿dónde ponerlo?
Úsalo en marcos, lámparas, patas de muebles o mesas auxiliares. El negro bien dosificado da contraste y un acabado “de película” instantáneo.
9. Menos muebles, mejor elegidos
Deja respirar el espacio. Es preferible tener pocos muebles bien alineados y proporcionados que muchos pequeños. El orden visual es clave para un look cinematográfico.
Cuáles son los colores de tendencia en la salas en 2026
Si quieres dar en el clavo e ir a la segura, entonces elige los colores que están en tendencia de las salas en 2026. Según Vogue son:
- Ámbar.
- Verde pistacho
- Azul cielo mate
- Rojo
- Ocre
- Lima-vainilla