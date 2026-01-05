9 diseños de uñas que se ven hermosas en el número 8 y puedes usarlas en cualquier época

Las uñas del número 8 pueden ser una locura, pero en realidad es uno de los modelos que están de moda debido a la forma puntiaguda que tienen, dando un estilo llamativo, que se adaptan al stilletto o coffin/ballerina. En esta selección de 9 diseños te mostramos ideas audaces y elegantes que puedes usar en cualquier época.

Expertos en belleza recomiendan estos diseño llamativos porque son una de las mejores maneras en las que se pueden diseñar con creatividad, estilo y colores únicos . Las siguientes propuestas son una elección segura que te darán inspiración en tus próximos diseños.

Uno por uno, los diseños de uñas del número 8 que se ven hermosas

Francesa XL moderna: Uñas largas con base nude o lechosa y punta blanca bien definida, ligeramente curva. Queda con looks minimalistas, jeans rectos, blusa blanca, blazer o vestidos neutros.

Con las uñas Francesa XL moderna seguro llamarás la atención de todos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Nude glossy elegante : Usa color nude uniforme con acabado ultra brillante que estiliza las manos. Van bien con ropa monocromática, tonos beige, café o negro; perfecto para oficina o eventos formales.

: Usa color nude uniforme con acabado ultra brillante que estiliza las manos. Van bien con ropa monocromática, tonos beige, café o negro; perfecto para oficina o eventos formales. Baby boomer (degradado rosa-blanco) : Degradado suave entre rosa lechoso y blanco que se ve limpio y sofisticado. Combínalo con vestidos románticos, telas satinadas o outfits en tonos pastel.

: Degradado suave entre rosa lechoso y blanco que se ve limpio y sofisticado. Combínalo con vestidos románticos, telas satinadas o outfits en tonos pastel. Milky white translúcido : Blanco lechoso semitransparente que da efecto pulido y moderno. Úsalo con total looks blancos, mezclilla clara o outfits fresh de verano e invierno.

: Blanco lechoso semitransparente que da efecto pulido y moderno. Úsalo con total looks blancos, mezclilla clara o outfits fresh de verano e invierno. Diseño minimal con líneas finas : Base nude con líneas delgadas en blanco, negro o dorado. Van bien con ropa estructurada, pantalones sastre, camisas oversized y conjuntos elegantes.

: Base nude con líneas delgadas en blanco, negro o dorado. Van bien con ropa estructurada, pantalones sastre, camisas oversized y conjuntos elegantes. Uñas efecto mármol suave : Mármol en tonos blancos, grises o nude con vetas delicadas. Looks sofisticados, telas fluidas, abrigos largos o vestidos midi le quedan perfecto.

: Mármol en tonos blancos, grises o nude con vetas delicadas. Looks sofisticados, telas fluidas, abrigos largos o vestidos midi le quedan perfecto. Glazed nails (efecto perlado): Base clara con polvo perlado que refleja la luz de forma sutil. Usa outfits modernos, tonos neutros, ropa satinada o estilo clean girl, para destacarlos.

Las uñas del número 8 de largo abren posibilidades de diseño.|(ESPECIAL/Pinterest)

Transparente con detalles encapsulados : Uñas transparentes con pequeños detalles internos como foil, flores secas o glitter fino. Looks femeninos, vestidos vaporosos o conjuntos sencillos que dejen destacar las uñas, es lo recomendable.

: Uñas transparentes con pequeños detalles internos como foil, flores secas o glitter fino. Looks femeninos, vestidos vaporosos o conjuntos sencillos que dejen destacar las uñas, es lo recomendable. Nude con punta metálica discreta: Usa base nude y punta dorada o plateada muy fina. Van con ropa elegante, joyería minimalista, vestidos de noche o outfits de fiesta sobrios.

Qué forma de uñas es mejor usar según tus dedos

Si quieres saber si las uñas largas con forma puntiaguda van bien contigo, debes seguir la regla de la forma de tus dedos. Según la revista InStyle, cada forma de dedos queda con un estilo de manicura. Por ejemplo, si tienes dedos cortos, van bien las uñas largas para que se vean visualmente más proporcionadas. Si tienes dedos gordos, lo ideal es ponerte uñas redondas para darles naturalidad. Los dedos largos y finos van mejor con las uñas cuadradas.