5 diseños de uñas con figuras geométricas que puedes usar en cortas: son únicas y sofisticadas

Si tienes uñas cortas , pero crees que no quedan bien con diseños o acrílicos, entonces debes conocer esta selección de 5 diseños de manicura con figuras geométricas que puedes lucir si estás buscando ser única y sofisticada.

De acuerdo con la revista de moda Vogue, llevar uñas cortas tiene su ciencia. Suelen relacionarse con el minimalismo y la elegancia, pero para lograrlo, debes combinarlas adecuadamente. Las siguientes propuestas son una opción segura para verte increíble.

Uno por uno, los diseños de uñas geométricas que te encantarán

Triángulos Negative Space: Pinta la base nude o transparente y deja zonas libres (negative space). Usa cinta de manicura para formar pequeños triángulos y rellénalos con un color contrastante (negro, rojo, pastel). Se ve modernas y minimalistas, dando sensación de longitud.

Así es el Triángulos Negative Space:.|(ESPECIAL/Pinterest)

Líneas & Correcciones (Grid) : Con un pincel muy fino o cinta, traza líneas verticales, horizontales o en zig-zag sobre una base clara. Alterna colores o mantén monocromático (blanco o negro sobre nude). Te verás chic y estructurada; perfecto si te gustan looks limpios y sofisticados.

: Con un pincel muy fino o cinta, traza líneas verticales, horizontales o en zig-zag sobre una base clara. Alterna colores o mantén monocromático (blanco o negro sobre nude). Te verás chic y estructurada; perfecto si te gustan looks limpios y sofisticados. Bloques de Color (Color Block): Divide cada uña en secciones con cinta fina y pinta diferentes bloques de color (pueden ser diagonales, rectángulos o triángulos). Retira la cinta al secar. Si te gusta lo divertido y artístico, te encantarán; es ideal si quieres un look vibrante o pop-art.

Divide cada uña en secciones con cinta fina y pinta diferentes bloques de color (pueden ser diagonales, rectángulos o triángulos). Retira la cinta al secar. Si te gusta lo divertido y artístico, te encantarán; es ideal si quieres un look vibrante o pop-art. Puntos y Cuadrados Pequeños: Sobre una base lisa, usa un dotting tool o palillo para hacer puntos en una disposición geométrica (cuadrículas pequeñas, patrones simétricos). También puedes añadir mini cuadrados con pincel fino. Es sutil y delicado; queda bien diario y también en estilos elegantes.

Checa estos modelos de uñas geométricas hermosas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Geometric French (Puntas Geométricas): En vez de la clásica punta curvada, crea puntas diagonales o en V con colores contrastantes. Usa cinta para marcar la forma y rellena el área. Combinan bien como una versión creativa de la French tradicional y te harán ver renovada y sofisticada.

