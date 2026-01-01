5 diseños de uñas con figuras geométricas que puedes usar en cortas: son únicas y sofisticadas
Con estas ideas te llenarás de inspiración y te atreverás a cambiar el estilo de tus uñas
Si tienes uñas cortas , pero crees que no quedan bien con diseños o acrílicos, entonces debes conocer esta selección de 5 diseños de manicura con figuras geométricas que puedes lucir si estás buscando ser única y sofisticada.
De acuerdo con la revista de moda Vogue, llevar uñas cortas tiene su ciencia. Suelen relacionarse con el minimalismo y la elegancia, pero para lograrlo, debes combinarlas adecuadamente. Las siguientes propuestas son una opción segura para verte increíble.
Uno por uno, los diseños de uñas geométricas que te encantarán
- Triángulos Negative Space: Pinta la base nude o transparente y deja zonas libres (negative space). Usa cinta de manicura para formar pequeños triángulos y rellénalos con un color contrastante (negro, rojo, pastel). Se ve modernas y minimalistas, dando sensación de longitud.
- Líneas & Correcciones (Grid): Con un pincel muy fino o cinta, traza líneas verticales, horizontales o en zig-zag sobre una base clara. Alterna colores o mantén monocromático (blanco o negro sobre nude). Te verás chic y estructurada; perfecto si te gustan looks limpios y sofisticados.
- Bloques de Color (Color Block): Divide cada uña en secciones con cinta fina y pinta diferentes bloques de color (pueden ser diagonales, rectángulos o triángulos). Retira la cinta al secar. Si te gusta lo divertido y artístico, te encantarán; es ideal si quieres un look vibrante o pop-art.
- Puntos y Cuadrados Pequeños: Sobre una base lisa, usa un dotting tool o palillo para hacer puntos en una disposición geométrica (cuadrículas pequeñas, patrones simétricos). También puedes añadir mini cuadrados con pincel fino. Es sutil y delicado; queda bien diario y también en estilos elegantes.
- Geometric French (Puntas Geométricas): En vez de la clásica punta curvada, crea puntas diagonales o en V con colores contrastantes. Usa cinta para marcar la forma y rellena el área. Combinan bien como una versión creativa de la French tradicional y te harán ver renovada y sofisticada.
Cómo hacer que tus uñas acrílicas duren más tiempo
Para mantener tus uñas acrílicas por más tiempo , lo que debes hacer es darle cuidados a tus manos antes, durante y después de que te las ponen. Expertos, como Glamour, indican que debes evitar por completo el agua caliente para que no se despegue el pegamento. Tampoco debes usar químicos de los detergentes cuando limpias, así que usa guantes. Además, lo mejor es darles mantenimiento profesional yendo a rellenarlo con tu estilista.