Así puedes acceder a un seguro médico del IMSS aunque no tengas trabajo

Hay programas sociales de la Secretaría de Bienestar de México que además del pago de la tarjeta del Banco del Bienestar suman otros beneficios para las personas que no tienen un trabajo estable. Por ejemplo, hay un grupo seleccionado que puede acceder al seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de forma gratuita.

Según se informó oficialmente, a este beneficio pueden acceder quienes están dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cuya capacitación es de 12 meses.

¿Quiénes pueden acceder al seguro médico de IMSS?

Al seguro médico gratuito del IMSS pueden acceder quienes están dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se trata de jóvenes de entre 18 y 19 años que están registrados en este programa y que reciben un pago mensual de 8 mil 480 pesos en su tarjeta del Banco de Bienestar.

Además, estas personas pueden tener acceso al seguro médico IMSS. De esta manera, quienes están incluidos en el programa tienen garantizadas las consultas médicas gratuitas, también los medicamentos, la atención médica en caso de embarazo y hasta protección ante posibles accidentes laborales.

¿Cómo acceder al seguro médico del IMSS?

Una vez que se asignó el Número de Seguridad Social del IMSS y la Unidad Médica Familiar (UMF), se puede tranquilamente solicitar un turno médico, ya sea para realizar chequeos preventivos o para recibir una atención especializada.

El primer paso para activar el seguro médico del IMSS es esperar cinco días después del primer pago de la capacitación e ingresar a www.imss.gob.mx/gestiónasegurados-web-externo/vigencia para descargar la constancia de vigencia. Posteriormente se debe localizar la clínica que le corresponde, utilizando el CURP y NSS. Puede solicitar su cita médica en www.citamedicadigicalimss.gob.mx.

De esta manera práctica y sencilla, los jóvenes de entre 18 y 19 años que están incluidos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro pueden acceder al beneficio del seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aún si todavía no encuentran un trabajo.