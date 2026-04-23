Adiós al papel higiénico: este objeto está a punto de reemplazarlo de las casas

Los artículos de cuidado personal son indispensables en cualquier hogar, tanto para uso propio como para compartir con el resto de la familia. De todos los productos que no pueden faltar y que reemplazar podría sonar como imposible, está el papel higiénico, que en 2026 ya se enfrenta a un artefacto que está apostando por ser más funcional y así poder ser considerado una alternativa realista.

Se trata de los inodoros modernos que vienen con una tecnología inteligente programada para "limpiar" de manera eficaz, haciendo que usar toallas deje de ser indispensable. De modo que cada vez son más las personas que están apostando por estos modelos y deciden incluirlas en sus remodelaciones, lo que a largo plazo representaría un ahorro de dinero y de recursos.

Cómo funcionan los bidets y por qué podrían sustituir al papel higiénico

La razón principal por la que el papel de baño que todos conocemos está a nada de ser desplazado por los inodoros modernos, radica simplemente en la funcionalidad que estos diseños ofrecen. De acuerdo con información del sitio ecológico Boston Organics, el bidet ofrece una limpieza completa tras ir al baño usando solamente disparos de agua estratégicos.

Los bidets o inodoros modernos son una opción para dejar de usar papel higiénico|Canva

Por otra parte, el papel higiénico no siempre es completamente funcional y, en algunos casos, su mal uso podría derivar en problemas de salud. Esto porque existe el riesgo de que desprenda residuos, deje bacterias y hasta genere molestias en la piel cuando los rollos vienen con exceso de fragancias, según explica un artículo médico de LifeMD.

¿Cuánto cuesta instalar un inodoro moderno en el baño de una casa?

A pesar de que los bidets son una excelente opción para reinventar rutinas tan cotidianas como ir al baño, lo cierto es que añadir uno al hogar sí representa un presupuesto considerable. El costo final incluye el inodoro moderno y la instalación, lo que según los precios disponibles en línea, puede ir desde los 6 mil hasta los 20 mil pesos mexicanos, dependiendo del tamaño y modelo elegido.

La instalación de un bidet en el baño necesita de una inversión considerable|papel higiénico

Antes de cambiar la taza de baño original y apostar por dejar de comprar rollos de papel, lo ideal es consultar con expertos qué tan factible es poner uno en los sanitarios. Se tienen que considerar cuestiones relacionadas con las tuberías, si se puede hacer una remodelación profunda y si es apto para el estilo de vida.