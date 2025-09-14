¡Cuidado! Estos son los alimentos que provocan la hinchazón del abdomen

Poco se habla sobre la hinchazón del abdomen y los alimentos que son capaces de provocarnos dicho efecto, hay productos que al ser consumidos nos pueden generar esa distensión que es más común de lo que parece y que en cuestión de horas desaparece por completo.

Por suerte, los expertos ya lograron identificar los productos que lo provocan, permitiendo que los usuarios eviten su consumo en exceso. Para que lo comiences a considerar en tu dieta diaria, te explicaremos cuáles son y qué hábitos pueden ayudarte a disminuirlo.

¿Qué alimentos provocan la hinchazón?

La Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que hay alimentos que pueden generar la hinchazón del abdomen, por lo que debemos tener mucho cuidado ante su consumo.

Por un lado, explica que usualmente suelen ser aquellos que tienen fibra no soluble como las legumbres, las coles y las cebollas. También hay que incorporar el trigo, y los lácteos. Incluso, se menciona que las frutas como el plátano, la ciruela y el albaricoque son favorecedores en la distensión. Por lo que debemos tener cuidado en su ingesta.

Por otro lado, el Instituto Digestivo, explica que hay más insumos que provocan ese efecto, de los cuales se destacan las bebidas carbonatadas, frituras, chicle, dulces, el alcohol, vinagre, especias o condimentos. Los cuales van a tener el efecto no deseado, en especial para las personas que son sensibles.

¿Cómo se puede prevenir eficazmente?

Por suerte, la Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que hay hábitos sencillos que nos pueden ayudar a prevenir el efecto. Además, de disminuir el consumo de los alimentos, hay acciones que provocan la hinchazón del abdomen. Evita lo siguiente:

No comas en exceso o rápido, ya que ingresas aire al estómago.

No bebas bebidas carbonatadas.

No hables mientras comas.

Deja de fumar.

Consume alimentos ricos en sodio, te ayudarán en la retención de líquidos.

El estrés favorece a la alteración de la digestión.

Toma más agua al día.

Son pequeñas acciones y cambios que te ayudarán en tu salud notablemente. Si observas que se vuelve algo recurrente o su duración es más prolongada, se recomienda acudir directamente a un médico para que nos proporcione su diagnóstico al respecto.