¿Falta de seguridad? Esto piensa la psicología de las personas que se ríen de uno mismo

Seguramente conoces a una persona dentro de tu grupo social que destaca entre los demás no solo por hablar consigo mismo, sino también por reírse de sí mismo ante cualquier situación o experiencia por la que haya atravesado. Ante esta situación, la psicología ha respondido a las razones detrás de este hecho.

Durante mucho tiempo se pensó que aquellas personas que se reían de sí mismos ante cualquier situación, por mínima o máxima que esta sea, tenían problemas de inseguridad, hecho que no puede estar más alejado de la realidad. Por tal motivo, aquí conocerás las verdaderas características de estos seres según la psicología.

¿Qué significa que una persona se ría de sí misma, según la psicología?

De acuerdo con un estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología, una persona que se ríe de sí misma tiende a hacerlo pues entiende que esta reacción es mucho mejor que avergonzarse, sentir pena o, bien, enojarse ante cualquier situación por la que haya atravesado, generando con ello un ambiente mucho más tranquilo, ameno y relajado.

Dicha investigación establece que, luego de cometer un error o vivir una situación embarazosa, reírse de sí mismo ayuda a mejorar la percepción de las demás personas ante este tipo de reacción. En otras palabras, realizar este gesto no solo reduce la tensión, sino que ayuda a que la persona luzca más auténtica con los demás.

De hecho, la investigación menciona que se sobrestima el juicio negativo al momento de cometer un fallo, por lo que, mientras algunos seres lo toman con mucha vergüenza, otros más se ríen del momento que acaban de vivir a través de ejemplos como tropezarse, saludar a una persona equivocada, decir mal una palabra o chocar contra un poste de luz.

¿Qué características tienen las personas que se ríen de sí mismos?

La investigación en turno resalta que las personas que viven un momento embarazoso y se ríen de ello se perciben como seres mucho más cálidos, auténticos y competentes respecto a los demás. No obstante, vale decir que esta reacción solo es aceptable cuando el error no causa un daño significativo en la persona o en un grupo de estas.