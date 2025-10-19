Así de fácil puedes saber si alguien está usando tu WiFi

La red WiFi es casi imprescindible en los hogares ya que es una forma de mantenerse conectados de una manera rápida. Sin embargo, puede que algunos intrusos aprovechen tu señal y la utilicen sin tu permiso.

Si sospechas de alguien que está utilizando tu red WiFi sin permiso, pues te vamos a contar la manera en la que puedes descubrirlo.

¿Cómo saber si alguien está usando tuWiFi?

Hay proveedores de internet que te ofrecen aplicaciones móviles que te dan la oportunidad de ver en tiempo real los dispositivos conectados. En el caso de que no puedas acceder a esta opción, puedes hacerlo desde la configuración de tu router, con los siguientes pasos:

Accede al router escribiendo su dirección IP en el navegador. Las más comunes son 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 10.0.0.1. Si no la conoces, revisa la etiqueta que suele estar en la parte inferior del equipo.

Inicia sesión con el usuario y la contraseña. Por defecto, ambos suelen ser admin.

Busca la sección de dispositivos conectados, que puede llamarse ‘Dispositivos conectados’, ‘Clientes DHCP’ o simplemente ‘DHCP’.

Ahí podrás ver todos los equipos vinculados a tu WiFi, junto con sus nombres, direcciones MAC e IP. Algunos modelos incluso muestran el consumo de datos de cada dispositivo.

Los routers con sistemas WiFi Mesh, como Google WiFi, Amazon Eeroo TP-Link Deco, incluyen aplicaciones propias donde puedes ver fácilmente quién está conectado y gestionar el acceso de cada dispositivo.

¿Qué otras maneras hay para conocer esto?

También puedes averiguar quién está conectado a tu WiFi, por medio del Administrador de tareas de Windows. Si usas un PC con este sistema operativo, puedes hacerlo fácilmente siguiendo estos pasos:

Presiona las teclas Ctrl+ Shift +Esc para abrir el Administrador de tareas.

Dirígete a la pestaña ‘Rendimiento’.

En el panel izquierdo, selecciona la opción ‘Usuarios de red’.

Verás una lista de todos los dispositivos y usuarios conectados actualmente a tu red, junto con su uso de ancho de banda.

Revisa detenidamente los nombres que aparecen. Si detectas algún dispositivo desconocido o con un nombre sospechoso, podría indicar que alguien externo está usando tu conexión sin autorización.

Conviene observar si algún equipo consume demasiado tráfico, ya que puede afectar la velocidad general del internet.

Canva Debes estar atengo a tu señal de WiFi.

Por otra parte también puedes utilizar aplicaciones alternativas especializadas que te dan la oportunidad de escanear la red y mostrar de manera detallada todos los dispositivos conectados, incluyendo su dirección IP y fabricante. Estas herramientas son útiles para monitorear tu red doméstica y mantenerla más segura.

¿Cuándo sospechar el uso de tu WiFi?

Hay señales que debes tener en cuenta para saber si alguien está utilizando tu red WiFi. Un de ellas es una disminución repentina en la velocidad de conexión, especialmente cuando no hay muchos dispositivos conectados o no estás realizando actividades que consuman mucho ancho de banda, como ver videos o jugar en línea.

También debes tener en cuenta que una señal es cuando los dispositivos se desconecten sin motivo aparente o que el router muestre luces parpadeando constantemente, incluso cuando no estás utilizando internet. También puedes sospechar si notas consumo de datos elevado en tu factura o si tu plan de internet se agota antes de lo habitual.