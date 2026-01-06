Así puedes lograr una piel madura luminosa sin abusar del maquillaje
Preparar la piel es el paso clave para lucir una piel madura luminosa. Esta es la sencilla rutina que deben seguir las personas de más de 50 años.
Con el paso del tiempo, especialmente a partir de los 50 años, la piel comienza a mostrar cambios visibles asociados al envejecimiento. En el caso de las mujeres, sucede normalmente con la llegada de la menopausia.
La disminución de estrógenos impacta directamente en la densidad, elasticidad y capacidad de regeneración cutánea, lo que suele traducirse en una piel más fina, apagada y con menor luminosidad natural. Por eso cada vez más expertos en dermocosmética y skincare coinciden en que el objetivo no debe ser cubrir la piel con capas de maquillaje, sino mejorar su calidad desde la base.
¿Por qué la piel madura pierde luminosidad y cómo recuperarla?
Según la información proveniente del portal web Woman, Ana Santamarina, formuladora y creadora de la firma cosmética que lleva su nombre, indica que una piel bien tratada refleja mejor la luz y necesita menos productos para verse saludable, uniforme y radiante.
La pérdida de brillo en la piel madura no ocurre de un día para otro. Se debe a una combinación de factores como la ralentización de la renovación celular, la deshidratación, la aparición de manchas y la disminución del colágeno.
Según Santamarina, la clave está en estimular la piel con activos adecuados, apostando por tratamientos que trabajen la textura, el tono y la vitalidad cutánea de forma progresiva. En lugar de recurrir a bases pesadas o iluminadores excesivos, las especialistas recomiendan priorizar una rutina que favorezca la reflexión natural de la luz.
@redcarpetsecrets Todo cambió cuando aprendí que lo importante no este “borrar” sino “cuidar” Este contenido no sustituye el consejo médico. No soy dermatóloga ni especialista, sólo comparto lo que he aprendido y lo que me ha ayudado a cuidar mi piel después de los 40. Cada piel es única, y ante cualquier duda, te animo a consultar con un profesional. 😘😘 #cuidatupiel #pielsana #rutinafacial #cuidadofacial #pielmadura #mujeresde40 #mujeresde50 #mujerde40 #pielmaduramakeup #mujerde50 ♬ sonido original - Secretos de Alfombra Roja
Rutina sencilla para una piel madura más luminosa sin usar maquillaje
Cuando la piel está lisa, hidratada y uniforme, el efecto luminoso aparece de manera espontánea, incluso sin maquillaje o con productos muy ligeros.
El primer paso es la exfoliación. La clave es realizarla 1 vez por semana, preferiblemente por la noche. Esto ayuda a eliminar células muertas y mejora de inmediato la luminosidad. Activos como el ácido glicólico favorecen la renovación celular y permiten que los tratamientos posteriores penetren mejor.
El segundo paso clave es la vitamina C pura. Este ingrediente es fundamental en pieles maduras por su potente efecto iluminador, su capacidad para unificar el tono y su acción reafirmante a largo plazo.
Por último, el protector solar se convierte en un aliado imprescindible. Además de proteger frente al daño solar, una fórmula nutritiva y bien lograda aporta un acabado jugoso que deja la piel preparada para el maquillaje. Cuando la piel está bien cuidada y protegida, incluso una base mate puede lucir luminosa.
@d3rmocosmetica Necesitas ver esto si tienes 60+ La piel se vuelve más seca, da igual que antes la tuvieras grasa, cambia con la menopausia y el estilo de vida. Por ello es importante recuperar hidratación, elasticidad y firmeza de la piel. Necesitas Ácido hialurónico, ceramidas, colágeno y Péptidos. Però sinó tienes presupuesto, te recomiendo añadir unas gotas de rosa mosqueta a tu crema, 👉 notarás los beneficios 🥰 Para más tips Sígueme, dame like y comparte 😉 #skincare #cuidadodelapiel #antiedad #pielmadura #antiaging ♬ sonido original - Esther|Skincare Dermocosmetica