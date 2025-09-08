Ángela Aguilar no aguantó y lloró en público; todos dicen que era un mensaje para Christian Nodal

En los últimos días, el nombre de Ángela Aguilar se volvió tendencia tras su aparición en una gala de premios junto a Christian Nodal. Y pese a que este día tuvo que haber sido de pura felicidad, todo parece indicar que la cantante mexicana no la está pasando muy bien y hasta habría mostrado cierta tristeza sobre el escenario, y hasta llorar en público.

Para muestra, una grabación del momento exacto en donde habría experimentado un cúmulo de emociones que casi la llevan al llanto. Todo esto pasó mientras la hija de Pepe Aguilar cantaba “Paloma negra”, cuando justo en la parte que dice “ya no sé si maldecirte o por ti rezar”, se escucha cómo se le quiebra la voz.

Inmediatamente, la joven trata de recomponerse y seguir como si nada, pero en redes sociales se viralizó este fragmento. Y como era de esperarse, rápidamente surgieron diversas teorías sobre los motivos por los que Ángela Aguilar habría llorado, e incluso se mencionó la posibilidad de que hubiera sido provocado por un conflicto con Christian Nodal.

La vez que Ángela Aguilar lamentó que la juzgaran por su vida privada y no por su talento

No es la primera vez que Ángela Aguilar se muestra vulnerable ante los reflectores, pues hace apenas unas semanas también lloró en un programa de radio al que asistió como invitada. En esa ocasión, la esposa de Christian Nodal se dijo decepcionada por saber que la gente le pone más atención a lo que hace con su intimidad que su trayectoria artística.

“Me hace sentir muy sola estar en una sociedad en la que, como mujer, les importa más lo que está pasando personalmente que en la parte artística. Es algo que me duele y me pone sentimental”, dijo la cantante de “Nadie se va como llegó" con la voz entrecortada y los ojos llorosos.

YouTube Ángela Aguilar se quejó de que su vida sentimental sea tan criticada

¿Por qué critican tanto a Ángela Aguilar?

Los mayores escándalos de Ángela Aguilar tuvieron lugar en mayo de 2024, cuando se confirmó su romance con Christian Nodal. Esto debido a que el anuncio se hizo a tan solo unos días de que el músico y cantante mexicano terminó su relación con Cazzu, con la que recientemente se había convertido en padre de una niña llamada Inti.

Instagram / @angela_aguilar_ Ángela Aguilar fue duramente criticada desde que se confirmó su romance con Christian Nodal

A partir de ese momento, la hija de Pepe Aguilar fue señalada por supuestamente haberse entrometido entre la pareja, rumores que se fortalecieron cuando tomaron la decisión de casarse en secreto el 24 de julio de 2024.