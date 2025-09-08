‘El influencer de Dios’ es canonizado como santo oficialmente

En redes sociales se dio a conocer el caso de “El influencer de Dios”, un joven que desde temprana edad se encargó de hacer la página de una parroquia logrando obtener conocimiento en el tema y llevando la fe en portales digitales, logrando obtener el nombre que lo hizo famoso en redes sociales.

¿Quién es el ‘santo milenial’? Carlo Acutis fue canonizado por el papa León XIV TV Azteca [VIDEO] Carlo Acutis, el llamado ‘santo milenial’, fue canonizado por el papa León XIV en una ceremonia donde estuvo presente su madre. ¡Estos fueron sus milagros!

Lamentablemente, falleció a corta edad por una terrible enfermedad. Recientemente, y gracias al papa León XIV, oficialmente el joven influencer fue canonizado como santo, un hecho que ha sorprendido a la población. A continuación, te detallaremos toda la información que se conoce al respecto.

¿Quién era Carlo Acutis y de qué murió?

Carlo Acutis nació en 1991, un joven que desde corta edad tuvo interés en la tecnología. Dentro de su historia se conoce que trabajó con un estudiante de informática, con quien obtuvo los conocimientos suficientes para diseñar páginas web, empleando todo lo aprendido para colaborar en la página de la Academia Pontificia Cultorum Martyrum.

Durante gran parte de su vida se dedicó a la iglesia. Lamentablemente, en el 2006, se anunció que el joven tenía una leucemia muy agresiva, enfermedad que causó su muerte el 12 de octubre del 2006, falleciendo a los 15 años. El cuerpo de “El influencer de Dios”, se encontraba en la iglesia de la Spogliazione.

¿Cuál fue el milagro de Carlo Acutis, “El influencer de Dios”?

Hasta el momento se conoce que “El influencer de Dios”, ya ha cumplido dos milagros. El primero ocurrió en Brasil, donde un menor sufría de un padecimiento en el páncreas, por lo que pidieron al santo que le ayudara a su curación, milagro que se realizó increíblemente y que sigue sin ser explicado por los expertos.

El segundo milagro que le permitió la canonización del santo fue el de una mujer de Costa Rica que hizo su peregrinación. Solicitó al joven que le ayudara a la curación de su hija que se había caído de una bicicleta.

Aunque ya se había beatificado en el 2020 y en mayo del 2024 el papa Francisco ya había firmado el decreto para hacer la canonización oficial, no fue hasta el 7 de septiembre del 2025 que el papa León XIV hizo una ceremonia para oficializar el proceso.