Estas 6 plantas son fáciles de cuidar y puedes reproducir en casa sin esfuerzo

Las plantas son detalles ideales para cualquier hogar, gracias a su belleza, color y capacidad de renovar las energías. Entre ellas, hay ejemplares que no solo son fáciles de cuidar, sino también sencillos de reproducir. Por eso, a continuación, te presentamos 6 opciones que cumplen con ambos objetivos, siendo perfectas para quienes son nuevos en la jardinería.



Hortensia de hoja de roble (Oakleaf Hydrangea)

Esta hortensia es muy apreciada por su follaje llamativo, con hojas grandes y lobuladas que en otoño se tiñen de rojo intenso, ofreciendo un espectáculo visual durante varias estaciones. Sus flores blancas crecen en grandes racimos y se transforman en tonos rosados con el tiempo. Es una planta resistente, que requiere poca poda y puede prosperar en sombra parcial. Además, se adapta bien a distintos tipos de suelo y puede reproducirse mediante esquejes, facilitando su expansión en el jardín sin esfuerzo.

La Hortensia de hoja de roble es muy fácil de reproducir en tu jardín. Lavanda (Lavender)

La lavanda es famosa por su aroma intenso y relajante, así como por sus flores moradas que decoran cualquier jardín. Es una planta extremadamente resistente, que tolera periodos de sequía y crece mejor en suelos bien drenados y en pleno sol. Se multiplica fácilmente mediante esquejes o semillas, y además atrae polinizadores como abejas y mariposas, convirtiéndose en un recurso natural para mantener el jardín saludable y lleno de vida sin requerir cuidados complejos.

La lavanda es muy fácil de cuidar. Hostas

Las hostas son plantas perennes ideales para jardines sombreados. Sus hojas varían en tamaño, forma y color, desde verdes intensos hasta azulados o con bordes amarillos. Crecen en forma de roseta, lo que les permite cubrir el suelo rápidamente y suprimir el crecimiento de malezas. Son muy resistentes y se reproducen mediante división de raíces, lo que facilita su expansión en el jardín. Solo necesitan riego regular y poca atención, lo que las convierte en una opción perfecta para quienes buscan un jardín vistoso y fácil de mantener.

Sedum

El sedum, también conocido como orpín, es una suculenta que requiere muy poco cuidado. Sus hojas carnosas almacenan agua, por lo que tolera bien la sequía y los suelos pobres. Produce flores pequeñas en tonos rosados, amarillos o rojos, que atraen polinizadores y llenan el jardín de color durante la temporada de floración. Se reproduce fácilmente a partir de hojas o tallos, permitiendo multiplicar la planta con mínima intervención. Es ideal para jardines rocosos, macetas o bordes, ofreciendo belleza sin complicaciones.

Coreopsis

El coreopsis es una planta perenne que llena de color el jardín con sus flores amarillas brillantes. Florece durante todo el verano y puede crecer en suelos variados sin requerir demasiada atención. Resistente a la sequía y al calor, se multiplica con facilidad mediante semillas o división de raíces, lo que facilita su expansión natural. Además, atrae mariposas y otros polinizadores, convirtiéndose en un recurso estético y ecológico de bajo mantenimiento.

La planta Coreopsis se adapta a distintos tipos de tierra. Corazón sangrante (Bleeding Heart)

Esta planta destaca por sus flores en forma de corazón, que cuelgan delicadamente de sus tallos arqueados. Prefiere zonas sombreadas y suelos húmedos, aunque tolera condiciones variadas si se le proporciona algo de protección. Se reproduce fácilmente mediante división de raíces, lo que permite crear grupos densos en el jardín con muy poco esfuerzo. Su follaje verde y sus flores románticas aportan un toque decorativo y elegante a cualquier espacio.

¿Por qué estas plantas son fáciles de cuidar?

Todas estas plantas comparten la ventaja de requerir un mantenimiento mínimo, lo que las hace ideales para jardines de bajo cuidado o para quienes no tienen mucha experiencia en jardinería. Según GardenersWordl, de la BBC, la mayoría se adapta bien a diferentes tipos de suelo, aunque algunas como la lavanda o el sedum prefieren suelos bien drenados para evitar encharcamientos.

La exposición al sol varía según la especie: mientras que la lavanda y el coreopsis prosperan a pleno sol, plantas como las hostas y el corazón sangrante prefieren sombra parcial. El riego debe ser regular, pero moderado; muchas de estas plantas son tolerantes a la sequía una vez establecidas, lo que reduce la necesidad de atención constante.

¿Qué tan complicado es reproducir estas plantas?

En cuanto a reproducción y mantenimiento, varias de estas plantas se multiplican fácilmente de manera natural o mediante métodos simples como esquejes, división de raíces o separación de hijuelos. Esto permite expandir el jardín sin necesidad de comprar nuevas planta. Anímate a darle color a tu casa, este listado de plantas te hará más simple la tarea.