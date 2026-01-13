Así puedes obtener tu propio árbol de sakura GRATIS en la CDMX

La Ciudad de México será protagonista de una iniciativa cultural y ambiental: la posibilidad de obtener un árbol de sakura completamente gratis. Esta actividad impulsada por la Asociación México Japonesa busca fortalecer el vínculo entre ambas culturas y promover la conciencia ecológica a través de uno de los símbolos más representativos de Japón.

El anuncio se viralizó en redes sociales, donde se difundieron imágenes del evento de CDMX y de los ejemplares de sakura que serán entregados al público. La propuesta ha generado gran expectativa, ya que no es común acceder de manera gratuita a este tipo de árboles ornamentales, conocidos por su belleza y su profundo significado cultural.

¿Dónde y cómo obtener tu árbol de sakura gratis en la CDMX?

La entrega de árboles de sakura se realizará los días 24 y 25 de enero en el Bazarcito Japonés de la Asociación México Japonesa. El recinto está ubicado en Fujiyama 144, colonia Las Águilas, CDMX. El horario establecido será de 11 a 17 horas y la entrada al evento es completamente gratuita.

Sin embargo, el cupo es limitado y la inscripción se realiza mediante el sitio web compartido por la entidad. De acuerdo con la información difundida en redes sociales, los árboles se entregarán directamente a los asistentes como parte de una dinámica cultural y de convivencia.

Es importante considerar que no se permite el ingreso con mascotas y que la disponibilidad de los ejemplares está sujeta al stock diario. Por eso no se garantiza que todas las personas puedan llevarse uno.

¿Qué es el árbol de sakura y por qué es tan especial?

El sakura o cerezo japonés es uno de los símbolos más importantes de la cultura japonesa. Sus flores rosadas representan la belleza efímera, el renacer y la importancia de disfrutar el presente.

En Japón, la floración del sakura da lugar al tradicional hanami: una celebración colectiva que reúne a familias y amigos para contemplar los cerezos en flor. En el contexto mexicano, el ejemplar se ha convertido en un emblema del intercambio cultural entre México y Japón.

Tener uno en casa no solo es un atractivo ornamental, sino también una forma de conectar con una tradición milenaria que valora la naturaleza y el paso del tiempo. El ejemplar es de tipo ornamental y posee un crecimiento medio que puede alcanzar entre 4 y 8 metros de altura.

Respecto de los cuidados de cultivo, el ejemplar prefiere climas templados y requiere buena exposición a la luz solar (aunque es recomendable protegerlo del sol intenso durante sus primeras etapas de crecimiento). En cuanto al riego, necesita agua regular pero sin encharcamientos, especialmente durante los primeros meses tras la plantación.

El suelo debe ser bien drenado y rico en materia orgánica. Durante la primavera y el verano conviene mantener la tierra ligeramente húmeda, mientras que en invierno el riego debe reducirse.