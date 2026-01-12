El pueblo cerca de CDMX que tiene el clima más cálido para pasar enero, según la IA

Escaparse del frío de enero sin alejarse demasiado de la Ciudad de México es posible. La inteligencia artificial (IA) analizó factores como temperatura promedio y condiciones climáticas, y reveló cuál es el pueblo cercano a la CDMX con el clima más cálido para disfrutar el primer mes del año, ideal para descansar, pasear y recargar energía bajo el sol.

De acuerdo a la plataforma Chat GPT, este destino es Tepoztlán, ubicado a unos 85 kilómetros al sur de la Ciudad de México, perteneciente al estado de Morelos, el cual combina tranquilidad, accesibilidad y un ambiente relajado que permite disfrutar de paseos al aire libre, gastronomía local y actividades culturales sin complicaciones climáticas.

Esta es la temperatura promedio de Tepoztlán durante enero

Este Pueblo Mágico cuenta con un clima es agradable todo el año. Desde el portal Accuweather dieron a conocer que las temperaturas allí suelen oscilar entre aproximadamente 8 °C y 29 °C, evitando extremos intensos de frío o calor, transformándose en un sitio clave para las personas que desean disfrutar de paseos por la localidad.

Lo que no puedes perderte de conocer en Tepoztlán

Según el sitio web turístico México Desconocido, Tepoztlán es uno de los destinos más especiales cerca de la CDMX, donde pueden hacerse varias actividades y conocer lugares típicos:

