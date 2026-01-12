El pueblo cerca de CDMX que tiene el clima más cálido para pasar enero, según la IA
Checa cuál es este pueblo cercano a CDMX que cuenta con un ambiente tranquilo y temperaturas ideales para este mes, de acuerdo a una herramienta digital.
Escaparse del frío de enero sin alejarse demasiado de la Ciudad de México es posible. La inteligencia artificial (IA) analizó factores como temperatura promedio y condiciones climáticas, y reveló cuál es el pueblo cercano a la CDMX con el clima más cálido para disfrutar el primer mes del año, ideal para descansar, pasear y recargar energía bajo el sol.
De acuerdo a la plataforma Chat GPT, este destino es Tepoztlán, ubicado a unos 85 kilómetros al sur de la Ciudad de México, perteneciente al estado de Morelos, el cual combina tranquilidad, accesibilidad y un ambiente relajado que permite disfrutar de paseos al aire libre, gastronomía local y actividades culturales sin complicaciones climáticas.
Esta es la temperatura promedio de Tepoztlán durante enero
Este Pueblo Mágico cuenta con un clima es agradable todo el año. Desde el portal Accuweather dieron a conocer que las temperaturas allí suelen oscilar entre aproximadamente 8 °C y 29 °C, evitando extremos intensos de frío o calor, transformándose en un sitio clave para las personas que desean disfrutar de paseos por la localidad.
Lo que no puedes perderte de conocer en Tepoztlán
Según el sitio web turístico México Desconocido, Tepoztlán es uno de los destinos más especiales cerca de la CDMX, donde pueden hacerse varias actividades y conocer lugares típicos:
- El Tepozteco y su zona arqueológica: subir al cerro del Tepozteco es casi un ritual. Aunque la caminata es exigente, la vista desde la cima y la pequeña pirámide dedicada a Tepoztecatl hacen que valga totalmente la pena.
- El ex Convento de la Natividad: declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este convento del siglo XVI es uno de los símbolos del pueblo. Destacan sus murales, su museo y el ambiente histórico que lo rodea.
- El mercado de Tepoztlán: ideal para probar itacates, quesadillas de colores, nieves artesanales y platillos típicos. También encontrarás productos locales, artesanías y remedios tradicionales.
- Las calles del centro: caminar sin prisa por sus calles empedradas es parte del encanto. Hay tiendas artesanales, cafeterías, galerías y rincones perfectos para relajarte y disfrutar del ambiente bohemio.
- Temazcales tradicionales: es famoso por sus temazcales, una experiencia de relajación y conexión espiritual que muchos visitantes buscan para renovar cuerpo y mente.
- Miradores y naturaleza: además del Tepozteco, hay senderos, miradores y áreas naturales ideales para quienes disfrutan del ecoturismo y el contacto con la naturaleza.