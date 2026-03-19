Así es como reacciona tu cuerpo si caminas 30 minutos todos los días; ¿solo bajarás de peso?

Mucho se ha hablado de la necesidad de mantener una vida activa en cuanto a ejercicio se refiere, pues esta situación ayuda a que el organismo se sienta mejor conforme pasan los años. Ante esta situación, ¿te has preguntado cómo es que reacciona tu cuerpo al momento de caminar alrededor de 30 minutos al día?

Como sabes, mantener un buen estado de forma físico no solo deriva de una excelente dieta alimenticia, sino también de una buena rutina de ejercicio. Debido a este hecho, expertos en la materia siempre han recomendado caminar al menos 30 minutos al día a fin de que el cuerpo tenga mejoras significativas a corto y mediano plazo.

¿Cómo reacciona tu cuerpo al caminar 30 minutos al día?

De acuerdo con información del portal Mayo Clinic, caminar alrededor de 30 minutos todos los días se ha convertido en una de las actividades más importantes para aquellas personas que desean bajar de peso, aunque para ello se debe seguir un cierto orden para que el cuerpo sume la mayor cantidad de ventajas posible.

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La especialista Katherine Zeratzky, quien es editora de Mayo Clinic, menciona que perder peso a través de una caminata diaria de 30 minutos se puede lograr de acuerdo con la intensidad de este ejercicio, pues caminar durante media hora al día puede quemar alrededor de 150 calorías, mismas que pueden aumentar con una intensidad más alta.

Básicamente, el cuerpo genera una especie de resistencia al momento de caminar todos los días, motivo por el cual la experta considera que hacerlo a través de una velocidad e intensidad más fuerte con el paso de los días hará que el organismo queme más calorías en el mismo periodo de tiempo, lo cual ayuda al proceso de bajar de peso.

¿Qué se recomienda para las personas que comenzarán a caminar 30 minutos?

La experta recomienda comenzar con caminatas cortas que aumenten progresivamente con el paso de los días, lo cual ayudará a que tu cuerpo se sienta mejor. Eso sí, es preciso tener en cuenta que, para la baja de peso, se necesita contar con una dieta alimenticia de acuerdo a tus estándares físicos recomendada por un experto en salud.