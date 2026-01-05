Guía paso a paso para seguir el recorrido de los Reyes Magos mediante tu celular

¿Estás listo para una de las celebraciones más importantes que México tiene en este inicio de año? Los Reyes Magos se dicen listos para llegar a millones de hogares al interior del país , motivo por el cual aquí conocerás una guía paso a paso para seguir su recorrido a través de tu celular.

Los Reyes Magos son aquellos seres que llenan de dicha a los más chicos del hogar a través de la obtención de juguetes y deseos que estos pidieron, lo cual hace que la magia se vea establecida en dichos hogares durante la mañana del 6 de enero. Por ende, luce interesante que conozcas cuál será su recorrido para que se lo muestres a tus hijos.

¿Cuál será el recorrido de los Reyes Magos? Síguelo a través de tu celular

Cada 6 de enero se conmemora la llegada de los Reyes Magos a Belén, siendo esta una celebración por demás religiosa/católica. No obstante, en México la tradición ha escalado nuevas fronteras y, ahora, no es más que un día popular en donde los niños reciben regalos luego de lanzar su carta a través de un globo.

🧵 EL MISTERIO D LOS REYES MAGOS

1️⃣ No eran reyes, eran sabios y quizás astrónomos.



Sabían observar el cielo, leer ciclos y cuándo moverse.

Por eso, su viaje aún hoy, sigue resonando.



Supieron leer las señales y atreverse a seguirlas.

La pregunta: Sabemos leerlas nosotros? pic.twitter.com/hUVxwHZanK — Paula ⚖ (@Paula_fantasia) January 5, 2026

Si tu hijo desea conocer más respecto a los Reyes Magos, tienes la facultad de ingresar a la cuenta “Localiza a los Reyes Magos”, misma que contiene un mapa que se activará durante este día para conocer la posición “actual” de Melchor, Gaspar y Baltazar. La cuenta se actualiza conforme las horas pasan y, para seguirla, únicamente tienes que ingresar al sitio http://www.dondeestanlosreyesmagos.com .

Cabe mencionar que el sitio se soporta bajo Leaflet, una biblioteca de código abierto mediante JavaScript que cuenta con mapas interactivos que se entregan mediante apoyos de mapas como OpenMap Tiles, Stadia Maps, Stamen Design y OpenStreetMap, por citar solo algunos ejemplos.

¿Cuál es el nombre de los 3 Reyes Magos?

Melchor, Gaspar y Baltazar tienen la misión de llenar de júbilo y alegría a la gran mayoría de los hogares al interior del país a través de dulces, juguetes y buenos deseos para los más chicos. Se trata de un momento mágico para los niños y niñas, los cuales disfrutan de estos en compañía de sus padres y seres queridos.