Así puedes utilizar agua oxigenada como aliado en la limpieza de tu hogar

El agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno, es un producto accesible y versátil para algunos procedimientos de limpieza en el hogar.

Escrito por:  María Agustina Leiva | Marktube

La limpieza del hogar no siempre requiere productos costosos o fórmulas agresivas. En muchos casos, algunos elementos básicos del botiquín pueden convertirse en grandes aliados para mantener los espacios limpios y libres de malos olores. Uno de ellos es el agua oxigenada , también conocida como peróxido de hidrógeno.

Gracias a sus propiedades antibacterianas, blanqueadoras y desodorizantes, el agua oxigenada se ha ganado un lugar entre los trucos de limpieza más recomendados para el hogar. Utilizada correctamente, permite desinfectar superficies y eliminar manchas sin dañar materiales no porosos.

3 trucos de limpieza con agua oxigenada que puede implementar en tu hogar

Uno de los usos más efectivos del agua oxigenada es para blanquear y desodorizar tablas de cortar de plástico o piedra no porosa, que suelen acumular manchas y olores con el uso diario. Primero lava la tabla como de costumbre para retirar restos de alimentos. Luego rocía de manera generosa con agua oxigenada y deja que actúe entre 5 y 10 minutos (comenzará a burbujear). Finalmente, enjuaga con abundante agua y sécala bien.

También es ideal para limpiar encimeras no porosas, como las de acero inoxidable o cuarzo. Basta con colocar agua oxigenada en un pulverizador y rociar la superficie. Para una limpieza básica, se puede pasar un paño de inmediato. Pero si se busca un efecto desinfectante más profundo, conviene dejar la superficie húmeda durante unos 5 minutos. Luego se recomienda enjuagar con un paño humedecido en agua y secar para evitar marcas.

Un tercer truco muy útil es emplearla para eliminar moho y hongos en juntas de baño y cocina. En estas zonas, el agua oxigenada ayuda a blanquear y desinfectar sin desprender olores fuertes. Solo hay que aplicarla directamente sobre las juntas, dejar actuar durante 10 minutos y frotar suavemente con un cepillo o esponja. Después se enjuaga con agua y se seca la zona para prevenir la reaparición de la humedad.

@veral_oficial ¿SABÍAS QUÉ?… El agua oxigenada puede sustituir o reemplazar al cloro, lejía o lavandina. 👉Así es, el agua oxigenada desinfecta, blanquea, tiene múltiples usos⬇️ ✔️Quita las manchas de sudor ✔️Blanquea ropa amarillenta ✔️No decolora la ropa ni la rompe ✔️Quita grasa pegada en la cocina ✔️Moho en el baño ✔️Sarro en el inodoro y muchos usos más Comenta ¿Usas agua oxigenada en la limpieza del hogar? #recetasdelimpieza #limpiezahogar #limpiatuhogar #hogarlimpio #trucosdelimpieza #limpiezanatural ♬ beans - yawn.

Precauciones en el uso de agua oxigenada para limpiar

Aunque el agua oxigenada es un producto seguro para muchas superficies, se recomienda utilizarla siempre en materiales no porosos y hacer una prueba previa en zonas poco visibles. Además, es importante no mezclarla con otros productos de limpieza, como vinagre o cloro, para evitar reacciones químicas indeseadas.

Usada de forma adecuada, el agua oxigenada puede convertirse en una alternativa eficaz, económica y sencilla para la limpieza del hogar. Su poder desinfectante y blanqueador la posiciona como un recurso práctico para quienes buscan soluciones funcionales sin recurrir a productos agresivos.

@quimicaenpocaspalabras El agua oxigenada no es solo para las heridas. Es uno de los ingredientes más versátiles de la limpieza: desinfecta, blanquea y oxida. Pero cuidado: mal usada, puede ser peligrosa. #aguaoxigenada #quimica #formulacionprofesional #productosdelimpieza #emprendedores #cleantok ♬ sonido original - Santi Rodriguez | Ing Químico

