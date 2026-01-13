Así puedes utilizar agua oxigenada como aliado en la limpieza de tu hogar

La limpieza del hogar no siempre requiere productos costosos o fórmulas agresivas. En muchos casos, algunos elementos básicos del botiquín pueden convertirse en grandes aliados para mantener los espacios limpios y libres de malos olores. Uno de ellos es el agua oxigenada , también conocida como peróxido de hidrógeno.

Gracias a sus propiedades antibacterianas, blanqueadoras y desodorizantes, el agua oxigenada se ha ganado un lugar entre los trucos de limpieza más recomendados para el hogar. Utilizada correctamente, permite desinfectar superficies y eliminar manchas sin dañar materiales no porosos.

3 trucos de limpieza con agua oxigenada que puede implementar en tu hogar

Uno de los usos más efectivos del agua oxigenada es para blanquear y desodorizar tablas de cortar de plástico o piedra no porosa, que suelen acumular manchas y olores con el uso diario. Primero lava la tabla como de costumbre para retirar restos de alimentos. Luego rocía de manera generosa con agua oxigenada y deja que actúe entre 5 y 10 minutos (comenzará a burbujear). Finalmente, enjuaga con abundante agua y sécala bien.

También es ideal para limpiar encimeras no porosas, como las de acero inoxidable o cuarzo. Basta con colocar agua oxigenada en un pulverizador y rociar la superficie. Para una limpieza básica, se puede pasar un paño de inmediato. Pero si se busca un efecto desinfectante más profundo, conviene dejar la superficie húmeda durante unos 5 minutos. Luego se recomienda enjuagar con un paño humedecido en agua y secar para evitar marcas.

Un tercer truco muy útil es emplearla para eliminar moho y hongos en juntas de baño y cocina. En estas zonas, el agua oxigenada ayuda a blanquear y desinfectar sin desprender olores fuertes. Solo hay que aplicarla directamente sobre las juntas, dejar actuar durante 10 minutos y frotar suavemente con un cepillo o esponja. Después se enjuaga con agua y se seca la zona para prevenir la reaparición de la humedad.

Precauciones en el uso de agua oxigenada para limpiar

Aunque el agua oxigenada es un producto seguro para muchas superficies, se recomienda utilizarla siempre en materiales no porosos y hacer una prueba previa en zonas poco visibles. Además, es importante no mezclarla con otros productos de limpieza, como vinagre o cloro, para evitar reacciones químicas indeseadas.

Usada de forma adecuada, el agua oxigenada puede convertirse en una alternativa eficaz, económica y sencilla para la limpieza del hogar. Su poder desinfectante y blanqueador la posiciona como un recurso práctico para quienes buscan soluciones funcionales sin recurrir a productos agresivos.