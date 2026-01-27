Estas son las señales de altos niveles de estrés en tu cuerpo; evita el colapso con estos tips

La actualidad tiene como uno de sus grandes villanos al estrés, que es una característica de miles de personas. Por ello, si empiezas a sentir pesadumbre general como dolor de cabeza constante, cansancio o insomnio general, muy probablemente tu cuerpo esté a punto del colapso. Por eso este artículo te indica cómo identificar los altos niveles de molestias y cómo contrarrestarlos.

¿Cuáles son las señales que el cuerpo emite para indicar altos niveles de estrés?

La realidad es que son varias las formas en las que el cuerpo indica que llegó a su límite y estas son las pruebas:

Ansiedad, cambios de humor y dificultad para concentrarse - El cuerpo indica que llegó a su punto máximo cuando hay irritabilidad, tristeza, ansiedad y falta de motivación. Incluso la OMS advierte que esto puede desencadenar en depresión.

Dolores musculares jaquecas constantes - Según la Harvard Health Publishing, el cuerpo indica que hay altos niveles de estrés cuando los dolores de cabeza son constantes. Incluso los dolores pueden llegar a la espalda, cuello o la mandíbula.

Problemas en el ritmo cardíaco y la presión arterial - Ante el alto nivel de impacto, el cuerpo libera cortisol y adrenalina, pues percibe un constante sentido de riesgo. Sin embargo, esto puede concluir en problemas cardiovasculares, según Mayo Clinic. La presión y el ritmo cardíaco no deberían estar en niveles altos de manera constante.

Problemas digestivos y falta de hambre - De nueva cuenta, la OMS advierte que el dolor de zonas como el estómago son normales por el estrés, dado que hay cambios en las dinámicas en las que trabaja el cuerpo. Incluso, es normal no sentir hambre.

No dormir y cansancio todo el día - Medline Plus indica que esto también ocurre constantemente en las personas que están al borde del colapso, aunque no asocian inmediatamente su falta de sueño al estrés.

¿Qué se puede hacer cuando ya identifiqué que tengo altos niveles de estrés?

Como primer punto se recomienda visitar un doctor si la situación física empieza a sufrir algunas de estas situaciones de manera constante y también se agregan estos consejos de los especialistas.