¿Cómo crear una foto con un familiar fallecido en la IA de Gemini? Descubre todos los pasos

La IA de Gemini ha incluido la opción de crear una foto desde cero, permitiendo que varios usuarios puedan obtener fotografías con reconocidos artistas, deportistas, políticos o celebridades que ya murieron. Sin embargo, son muchos los usuarios que han usado la herramienta para crear imágenes con un familiar fallecido.

Siendo una gran opción para seguir recordando a nuestros seres queridos, manteniendo esa conexión con ellos, en especial cuando ya ha pasado mucho tiempo desde su partida. Para que tú lo puedas hacer, te explicaremos cómo lograrlo en sencillos pasos.

¿Cómo crear una imagen con la IA de Gemini?

La IA de Gemini es una herramienta que Google proporcionó a sus usuarios, permitiendo que ellos puedan hacer uso de ella para crear una foto desde cero. Para que puedas crear tu propia polaroid con un familiar fallecido, solamente realiza los siguientes pasos:

Ya sea que lo hagas desde la app que se puede descargar en Android o desde el navegador, para ambos casos será necesario ingresar a tu cuenta de Gmail. Busca y selecciona las fotos que vas a usar, una tuya y otra de tu familiar fallecido, de preferencia que se vean claras. Después, en la app agrega las fotos y describe lo que deseas, especificando que quieres una fotografía tuya junto a tu familiar, mencionando que debe ser una imagen fotorrealista y que conserve su naturalidad.

La clave es que seas preciso en las indicaciones, de esta manera lograremos un aspecto más realista como resultado, logrando obtener un recuerdo más en tu galería de imágenes con un amigo o familiar que ya murió.

¿Cómo crear una foto con un artista con ayuda de la IA?

Son muchos los usuarios que han preferido hacer uso de la IA de Gemini para crear una foto con sus artistas favoritos o empleando a celebridades de diversas épocas en una sola imagen. Para lograrlo es muy sencillo, en realidad solamente hay que hacer los pasos anteriores para obtener un buen resultado.

Busca fotografías de tu celebridad que se vean claras y con buena iluminación, así lograrás que haya un buen resultado, evitando que salga borrosa. Con dicha herramienta digital podrás tener la imagen que tanto querías de tu artista favorito o familiares que ya murieron. Inténtalo y comparte tu resultado en tus redes sociales.