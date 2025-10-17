Crédito Infonavit: ¿Qué son las casas rematadas o recuperadas y cómo adquirir una?

El Crédito Infonavit ha concedido detalles realmente llamativos que podrían llamar la atención de las personas que estén interesadas en adquirir viviendas en este cierre del año. Ante este hecho, es preciso que conozcas qué son las casas rematadas o recuperadas, así como la forma en cómo puedes tener una de estas.

El Crédito Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) tiene en mente ofrecer opciones más accesibles para cada uno de los derechohabientes en cuanto a la adquisición de viviendas. Ante este hecho, pone a su disposición casas en remate o recuperadas. ¿Qué se necesita para adquirir una?

¿Qué son las casas recuperadas o rematadas, según el Crédito Infonavit?

Según lo dicho por el Crédito Infonavit, las casas recuperadas no son más que aquellas que provienen de créditos hipotecarios que las personas dejaron de pagar, por lo que se introduce a un proceso legal para su recuperación, habilitación y posterior emate o subasta,r esto con el objetivo de que sus costos sean más accesibles.

@notigramdurango 🏠 Infonavit pone en remate viviendas recuperadas con descuentos especiales; se recomienda verificar el estado legal antes de comprar. #Infonavit #Vivienda ♬ sonido original - Notigram Durango

¿Qué requisitos se necesitan para rematar una casa?

En primera instancia, debes saber que los requisitos para rematar una casa son que esta no supere los 30 años de edad; de igual forma, es imprescindible contar con una escritura inscrita, así como estar dentro de las zonas que no sean de alto riesgo. Finalmente, esta debe tener los servicios básicos de agua, drenaje, luz y pavimentación.

Es preciso que sepas que estas casas, generalmente, se ofrecen en remate a través de un pago de contado mediante el programa “Compra y Mejora una Vivienda Usada” perteneciente al Infonavit. Para ello, es preciso realizar un diagnóstico urbano de dónde se encuentra para evitar intervenir en zonas afectadas.

¿Dónde puedes recibir más información acerca de las casas rematadas?

Si deseas conocer más detalles respecto a estas casas rematadas puedes ingresar a la página oficial del Crédito Infonavit, así como asistir a los Centros de Servicio en donde conocerás los requisitos y opciones disponibles de compra. Estos Centros de Servicio Infonavit (CESI) se encuentran en Balderas, Barranca del Muerto, Ermita, Vallejo, La Viga y C.T.M.