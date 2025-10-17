Ofelia Medina revela que usó objetos REALES de Frida Kahlo

Casi cuatro décadas después de protagonizar el filme, “Frida, naturaleza viva” (1983), Ofelia Medina sigue sorprendiendo a todos con anécdotas inéditas sobre cómo vivió su transformación en la icónica pintora mexicana. En una reciente entrevista con Yordi Rosado, la actriz confesó que usó objetos auténticos de Frida Kahlo, lo que la hizo conectar emocionalmente al alma de la artista.

“Estoy acostada en la cama de Frida, en la película es la de Frida, a nadie le importaba, Yordi”, recordó entre risas, dejando claro que el rodaje tuvo una autenticidad que hoy sería imposible de repetir, pues ahora se tratan de objetos invaluables.

Ofelia Medina revela su conexión real con Frida Kahlo

Otros de los objetos que ella pudo utilizar fue uno de sus corsets originales que usaba la pintora. Pero en definitiva, una de las anécdotas más impresionantes, fue cuando relató que hoy en día posee un objeto muy especial de la pintora luego de haber rodado la cinta: “Xóchitl me regaló una pulsera que Frida le dio a su mamá, su mamá a Xóchitl y Xóchitl a mí.”

Una fascinación que nació a los 11 años

La conexión de Medina con Frida comenzó mucho antes de interpretarla. Desde niña, tras una visita escolar a la Casa Azul, quedó hipnotizada por el universo visual y emocional de la artista. “Desde el color dije: ‘órale’. Era muy diferente de las casas yucatecas. Entré y tuve una emoción muy fuerte”, contó.

Incluso recordó una adorable anécdota de cómo sus amigas le pintaron las cejas al descubrir su parecido con la joven Frida: “Me fascinó parecerme, me pareció inquietante, misterioso. El personaje me atrajo, me hipnotizó.” Una historia que deja en claro que ella estaba destinada de alguna forma a interpretar a Kahlo.

Frida Kahlo: una mente brillante detrás del mito

Lejos de la imagen superficial que muchos pueden llegar a tener de la pintora, Ofelia destacó la inteligencia y disciplina de Frida, a quien describió como una mujer culta, políglota y apasionada por la política y la literatura: “Era una mujer inteligentísima, ninguna pelada como la gente cree. Hablaba muchos idiomas, leía en alemán, era militante y trabajaba sin descanso junto a Diego.”

