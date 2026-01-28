Esta es la edad ideal para que los adolescentes tengan acceso a los celulares

A nivel mundial el debate se está incrementando y hoy no solo son los expertos en la salud o científicos los que advierten los riesgos, sino en ámbitos políticos se pelea porque adolescentes menores de 15 años no tengan acceso a las redes sociales. Sin embargo, estas son las respuestas de los expertos, respecto a la edad ideal para tener un dispositivo móvil y enfrentarse al mundo digital.

Venga La Alegría | Programa 27 de enero 2026 Parte 2 | La entrevista a Jason Momoa y Dave Bautista y los mejores juegos

¿Qué dicen los expertos sobre el uso de celulares en adolescentes?

La médica psiquiátrica experta en adicciones, Geraldine Peronace, indicó que exponer a los adolescentes al mundo digital genera severos trastornos mentales. En un primer ámbito, los niños y niñas se enfrentan a múltiples problemas como el acoso digital o la necesidad de aprobación por los demás en las redes. Lo cual habla de un ámbito que no solo existe en lo físico, sino también en un mundo fuera de la realidad palpable.

Además, lo cual es argumento de parte de políticos en Francia que buscan prohibiciones en su país, este tipo de actividades solamente involucradas en el mundo digital hace que los niños y adolescentes sean impedidos de aprendizaje emocional y social. Incluso se argumenta que no leen, no duermen y se mueven menos en ámbitos generales.

Es decir, las infancias están completamente involucradas en las exigencias de los likes y de verse de cierta forma. Por ello, cuando no se llega a cumplir con esas expectativas… se presentan casos donde la depresión y la ansiedad reinan en seres humanos que están realmente descubriendo el mundo.

¿Cuál es la edad recomendada para el uso de celulares en adolescentes?

Un estudio publicado por el Journal of the American Medical Association advirtió que usar redes sociales antes de los 13 años está asociado con la incapacidad de aprender mejor. Allí los 6500 niños en los que se hizo ese estudio, indicaban complicaciones en pruebas de memoria, lectura y lenguaje al estar conectados en las redes sociales y el espacio digital en general.

♬ original sound - Dr. Duck @dr.patricio_ochoa Darles acceso a redes sociales antes de los 16 años puede tener un impacto significativo en el desarrollo del cerebro. Durante la adolescencia, el sistema dopaminérgico está en formación, y el uso excesivo de redes puede alterar su capacidad de concentrarse, socializar y manejar emociones. Como explica The Molecule of More y Dopamine Nation, el cerebro adolescente necesita experiencias reales, no estímulos constantes. Cambiar esto puede ser clave para su salud mental y su futuro. #drduck

Mientras que Alejandro Schujman (psicólogo especialista en adolescencia y familias) citó el libro La Generación Ansiosa de Jonathan Haidt, espacio donde no se recomienda dar celulares a menores de 14 años y no recomienda dejar que menores de 16 tengan redes sociales. Por ello, la responsabilidad recae sobre los padres, los cuales deben aprender a gestionar la exposición de sus hijos en estos espacios… pues niños y adolescentes no están listos para tomar las mejores decisiones al respecto.