“Qué ganas de hacer que esto se trate de ti”: Novio de Daniela Parra responde a POLÉMICA luego de que Marianela Rodríguez confrontara a Pablo en MasterChef 24/7

Como habrás notado, MasterChef 24/7 está llevando más allá la cocina, pues la convivencia y el día a día le han dado un gran giro a este reality show, donde los sentimientos y emociones han ido saliendo a flote y generado una gran ola de confusiones dentro de los Cocineros tanto como de sus personas cercanas.

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Estar lejos de casa nunca es sencillo y encima no saber qué es lo que sucede en el mundo exterior, le da un peso extra, ya que la mente podría jugar un rol importante dentro de los participantes y en este sentido tenemos a dos que han dado mucho de qué hablar: Daniela y Pablo.

Si bien, dentro del universo de MasterChef 24/7 se ha jugado con la idea de un “shippeo” entre Daniela y Pablo, son sus parejas quienes inevitablemente se han visto involucradas.

¿Qué pasó con Marianela Rodríguez y Pablo de MasterChef 24/7?

Durante la Gala de Eliminación del domingo 15 de junio, tuvimos un fuerte momento cuando Marianela entró al universo de MasterChef 24/7 para hablar con Pablo, a quien confrontó sobre la manera en que ha llevado su amistad con Daniela, dejándole saber que no confía en él.

Aunque Pablo primero lució emocionado de estar con Marianela, todo se cayó en cuanto comenzaron a reprocharle la manera en que él se lleva con su amiga Daniela, dejando un gran sentir dentro de él, Daniela y su novio, siendo este un momento que ha dado un significado nuevo a las relaciones dentro del universo de MasterChef 24/7, pues ahora sabes que les ven de una manera distinta, por lo que Diego, el novio de Daniela ha respondido tajante.

Masterchef 24/7 | Pablo recibe una visita inesperada que sacude

¿Qué dijo Diego, el novio de Daniela sobre su amistad con Pablo de MasterChef 24/7?

Poco después de la gala, Daniela comenzó a mostrar su malestar, suponiendo que su novio se podría estar sintiendo igual que Marianela y esta idea no le ha permitido estar en paz durante las últimas horas, por lo que Diego subió un video a sus redes hablando sobre la situación.

“Chale, qué ganas de hacer que esto se trate de ti”; con estas palabras comenzó a abordar el tema, donde señaló lo malo que fue para Pablo, pues solo lo había “bajoneado” y pensó en lo mal que se ha de sentir Daniela tras ver esta situación.

Por ello, Diego respondió “no manches güera, pues por quién me tomas?”, dejando ver que ver que tiene completa confianza en que le tiene a Daniela.

Por otro lado, también trató de ser empático con Marianela y su sentir, aunque no hace de menos la confianza que se debe tener cada quien en su relación, hablando también sobre cómo ha afrontado la relación de Pablo y Daniela dentro de MasterChef 24/7, dejando en claro su diferencia entre inseguridades y lo que realmente es, pidiendo entrar para visitar a su novia.