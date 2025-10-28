Así puedes hacer tu disfraz de Halloween con lo que tienes en casa

Este viernes 31 de octubre se celebra una vez más Halloween y seguramente estemos invitados una que otra fiesta. Es por eso que a las ornamentaciones del hogar debemos sumarle un disfraz pero tal vez la falta de dinero, o de tiempo, puede jugarnos una mala pasada por lo que es hora de improvisar.

Halloween se ha convertido ya en todo un clásico en diferentes países del mundo y es por eso que grandes y chicos se suman a esta fecha con atuendos y disfraces que sirven paras espantar o, al menos, pasar un buen momento con nuestros seres queridos.

¿Qué hacer si no tienes disfraz de Halloween?

Si se acerca la fecha de Halloween y, por diferentes razones, no cuentas con tu disfraz, este artículo te servirá y mucho. Es que en esta oportunidad te daremos a conocer algunas ideas de disfraces que tú mismo puedes elaborar y utilizando elementos que de seguro tienes en tu casa.

Una de las primeras ideas que se vienen a la mente son los disfraces de bruja y, aunque pueden alquilarse algunos muy buenos, el tuyo lo puedes preparar sin gastar dinero. Lo que necesitas es un vestido negro, morado o rojo, al que le sumarás botas negras, maquillaje para labios de color negro y, si lo tienes, un sombrero. Puedes utilizar una escoba para completar tu disfraz.

Halloween sin gastar de más

Para los hombres, una buena opción de disfraz de Halloween es ponerse en la piel del personaje Sid, de la película Toy Story. Con un pantalón oscuro y una playera negra ya tiene gran parte del disfraz. El próximo paso será dibujar un cráneo en una hoja de papel para pegarla en el centro de la playera. Puedes completar tu atuendo con algún muñeco de Buzz o Woody.

Si no quieres asustar, el disfraz del Pato Lucas puede ser tu mejor opción. En este caso, solo necesitas pantalones holgados de color oscuro, una playera o blusa negra y, en lo posible, que tenga el cuello alto. Con la ayuda de una gorra, podrás recrear la cabeza del personaje al pegarlo unos ojos y el pico que lo caracteriza.

Finalmente, un disfraz de Halloween que no falla es el de “El Joven Manos de Tijera” para el que solo necesitas una camisa blanca, pantalón y tirantes de color negro. Pintando tu rostro de color blanco, con el cabello despeinado y unas tijeras en tus manos podrán espantar sin problemas, y sin gastar un solo centavo.