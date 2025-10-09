Conoce las supersticiones más terroríficas de Halloween

Halloween es sin dudas unas de las festividades más esperadas porque es el momento de disfraces, maquillajes y dulces. Este noche también está envuelta en supersticiones que pueden dar sustos.

¿Qué son las supersticiones?

Las supersticiones son creencias populares que asocian ciertos objetos, acciones o símbolos con la buena o mala suerte. Si bien no cuentan con una explicación por parte de la ciencia, si se transmiten de generación y generación, transformándose en tradiciones.

Halloween viene de festividades antiguas por lo que se creía que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se hacía más delgado.

¿Qué supersticiones envuelven a Halloween?

Nacer el 31 de octubre

Hace muchos años, nacer en Halloween convertía a la persona en un ser especial ya que este poseería una conexión con lo místico y lo espiritual. También se creía que su alma “entraba” al mundo en el que el velo entre los vivos y los muertos no existía.

Otra de las creencias manifestaba que tenían intuiciones más fuertes, sueños proféticos o sensibilidad ante energías invisibles. En algunas culturas se les ve como protegidos o elegidos, con dones especiales, aunque esta creencia convive con temor a lo desconocido.

Comer moras después de Halloween

Hay supersticiones sobre todo en Reino Unido, en el que manifiestan que nose deben comer moras porque se creía que estaban “marcadas” por espíritus traviesos llamados púca. Estas criaturas recorrían los arbustos durante la noche y se pensaba que contaminaban los frutos con energías negativas, haciéndolos peligrosos para el consumo.

En cuanto a las tradiciones cristianas y folclóricas, se cree que Lucifer fue expulsado del cielo, cayó sobre una zarza de moras, maldiciendo los frutos. Por esta razón, algunas culturas evitaban comer moras después de ciertas fechas, considerándolas vinculadas con la mala suerte o el mal espíritu.

Lanzar una piedra a la hoguera

La tradición de lanzar una piedra blanca a la hoguera proviene de Gales, en el Reino Unido. Se asocia a Halloween ya que en rituales se usaba ya que el fuego tenía poder protector y podía revelar señales sobre la suerte o el destino de cada persona.

Gatos negros

Por último tenemos un clásico de Halloween que son los gatos negros. Esto son considerados portadores de mala suerte según la tradición popular ya que, erróneamente se cree, que están ligados a brujas y energías oscuras, por lo que cruzarse con uno durante esta noche especial puede atraer presagios negativos.

La gente comenzó a relacionar a las brujas, al diablo, a los gatos negros, a los vampiros con Halloween. Fun fact literal le tenían pavor a los gatos negros porque pensaban que las brujas y el diablo se podían convertir en gato negro. pic.twitter.com/xFX9iUjU7W — marla gonzalez (@marlaisabelle) October 31, 2019

Actualmente son mascotas comunes en las casas pero hay personas que aún en Halloween los consideran de mala suerte.

