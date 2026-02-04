Este es el lugar donde debes colocar una taza de sal para atraer la riqueza, según el Feng Shui

El Feng Shui se ha convertido en una de las disciplinas más seguidas e importantes que hay dentro y fuera del país debido a la conexión que tiene con las vibras y las energías. Ante esta situación, expertos en esta ideología asiática han dado a conocer el lugar específico en donde se debe dejar una taza de sal para atraer la riqueza.

Una de las razones por las cuales las personas cada vez confían más en la disciplina del Fewng Shui tiene que ver con los trucos y recomendaciones que brinda en torno a tu hogar. Por tal motivo, ahora es preciso saber en dónde debes colocar la sal para que tu casa se llene de riqueza en este 2026.

¿Dónde colocar la sal para atraer la riqueza, según el Feng Shui?

De acuerdo con los expertos en el Feng Shui, la sal cuenta con un papel fundamental al momento de armonizar los espacios en los que te desenvuelves, así como a la forma en encontrar un equilibrio tanto espiritual como económico. Por tal motivo es que su relevancia en esta disciplina es cada vez más grande.

Ante esta situación, el portal El Confidencial menciona que la sal actúa como un elemento purificador y estabilizador, lo cual implica la limpia de malas vibraciones mediante un ambiente más ligero y próspero, motivo por el cual se recomienda colocar una taza de este recipiente en un apartado dentro de la cocina de tu hogar.

Estas personas subrayan la importancia de que dicho alimento sea renovado constantemente o, bien, cuando este se humedece mediante la formación de grumos. Esta situación guarda estrecha relación con su energía activa, la cual se mantendrá de esta forma a través de una sal rejuvenecedora.

¿Por qué se debe poner la sal en la cocina?

Se considera que la sal debe colocarse en un espacio de la cocina porque es normalmente a través de este lugar en donde la energía accede al hogar. Del mismo modo, la cocina está vinculada con la estabilidad y el sustento familiar, motivo por el cual favorece la riqueza no solo en el apartado económico, sino también espiritual.