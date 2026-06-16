VOTA para que tu cocinero favorito asegure su lugar en el reto por el Pin del Chef hoy 15 de junio del 2026

La gala de eliminación por el poder del Pin del Chef ha dado un giro de lo más inesperado, pues el público tendrá un papel fundamental para definir al nuevo portador de esta semana en MasterChef 24/7 y aquí te decimos de qué se trata.

Claudia Lizaldi revela el nuevo poder del Pin

Al inicio de la gala, Claudia Lizaldi le compartió a los cocineros del reality show y al público que sintonizaba la transmisión que uno de los finalistas que se disputará la insignia esta misma noche será elegido por medio de votos, por lo que, desde este momento, puedes votar por tu participante favorito en el siguiente enlace.

Cabe apuntar que la conductora reveló que el poder de esta semana será elegir a un cocinero con delantal negro para que el público no pueda votar por él y salvarlo, por lo que podrá cambiar radicalmente el rumbo de la competencia en la quinta semana de MasterChef 24/7.

Además, es necesario señalar que las parejas de cocineros tienen solamente 35 minutos para preparar sus propuestas culinarias con las cajas misteriosas de sus estaciones y que el mercado no estuvo abierto en esta ocasión.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficio o castigo y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.