Ramahá es el cocinero elegido por el público para luchar por el Pin del Chef

La batalla por el codiciado Pin del Chef ha puesto a prueba a todos los cocineros de MasterChef 24/7, pues además de ofrecer su mejor desempeño posible en el reto de este lunes para conseguirlo, la votación del público para elegir a su favorito le puso algo de sazón a la ya de por sí difícil competencia.

Después de los 35 minutos que tuvieron los 17 participantes (repartidos en parejas y un trío) para preparar sus propuestas culinarias que les pusieran la piel chinita a los paladares más exigentes de México, los Chefs establecieron que fueran Diego, Camila, Carmen, Julio, Pablo, Michelle e Ixdit quienes avanzarían a la siguiente etapa del reto.

Posteriormente, Claudia Lizaldi reveló que Ramahá fue el cocinero que consiguió el mayor número de votos por parte del público, por lo que peleará por el codiciado Pin del Chef esta misma noche.

La segunda parte del reto consistió en la preparación de un platillo en el que el chocolate sea el ingrediente protagonista y tuvieron solamente 30 minutos para llevarlo a cabo.

Cabe apuntar que al inicio de la gala, la conductora reveló que el nuevo poder del Pin del Chef de esta semana será elegir a un cocinero con delantal negro para que el público no pueda votar por él y salvarlo, por lo que, sin lugar a dudas, cambiará radicalmente el rumbo de la competencia en la quinta semana de MasterChef 24/7.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficio o castigo y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.