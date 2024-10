¡Tom Holland lanza su cerveza sin alcohol! Te decimos cuánto cuesta y dónde comprarla

Tom Holland, el reconocido actor británico que saltara a la fama tras encarnar a Spider-Man en su más reciente saga, ha logrado un cambio importante en su vida desde que tomó la decisión de dejar el alcohol en enero de 2022. Esta determinación lo llevó no solo a mejorar su bienestar, sino también a lanzar su propia marca de cerveza sin alcohol llamada Bero. ¿Un negocio a partir de un bienestar personal? Nada mal.

A Zendaya le “aterroriza” la fama y no cree estar “hecha” para ella [VIDEO] Zendaya, quien siempre se ha caracterizado por su sencillez y humildad, ha expresado su deseo de mantener los pies en la tierra y conservar su privacidad.

¿Cómo logró dejar de beber Tom Holland?



Todo comenzó cuando en enero de 2022, se unió al reto del “enero seco”, una práctica que invita a las personas a abstenerse de beber alcohol durante el primer mes del año. Eventualmente notó que era buena idea dejar de beber y decidió alargar los días de abstinencia hasta su cumpleaños en junio. Después se dio cuenta de los beneficios que la sobriedad le traía, describiendo los primeros seis meses sin beber como “lo más difícil que he hecho, pero también mi mayor logro”. Esta experiencia lo inspiró a buscar formas de hacer el proceso de dejar el alcohol más llevadero para los demás, lo que eventualmente lo llevó a la creación de Bero.

Crédito: BERO Tom Holland BERO

¿Cuál es la cerveza sin alcohol de Tom Holland?

Bero, la marca de cerveza sin alcohol de Tom Holland, fue lanzada el 16 de octubre de 2024 y se distingue por su enfoque en la calidad y los detalles personales que conectan con la vida del actor. Con la colaboración de John Herman, un experto en la industria de bebidas, Holland creó tres variedades de cerveza que no solo ofrecen un gran sabor, sino que también tienen referencias íntimas a su vida personal:

Te puede interesar: ¡Tiempo fuera! Nick Jonas salió corriendo del escenario en Praga



Kingston Golden Pils, una pilsner europea fresca que lleva el nombre de su ciudad natal, Kingston Upon Thames.

Edge Hill Hazy IPA, una IPA brumosa con toques tropicales, inspirada en la escuela a la que asistió en su juventud.

Noon Wheat, una cerveza de trigo con un toque cítrico que rinde homenaje a su ‘lomito’, Noon, un fiel compañero en su día a día.

Crédito: BERO Cerveza de Tom Holland

¿Cómo ayudó Zendaya a Tom Holland para lanzar su cerveza sin alcohol?



A pesar de que a Zendaya, pareja de Tom Holland, no le gusta la cerveza, su participación en las pruebas de sabor fue fundamental. Holland comentó que, aunque ella “odia la cerveza”, quedó gratamente sorprendida con el sabor de las cervezas de Bero. Dicho de otra forma, ¿si a alguien que no le gusta la cerveza, per le gusta Bero, es bueno para Bero? Por supuesto que todo esto fue a modo de broma e ironía.

Te puede interesar: Tom Holland ya tiene el guion de ‘Spider-Man 4' ¡Será épico!

¿Cuánto cuesta y dónde comprar la cerveza de Tom Holand?

Por ahora, sólo podrás adquirir Bero en su tienda en línea. Un ‘doce’ te saldría más o menos en 700 pesos mexicanos. También puedes comprar por unidad o en paquetes de 18 cervezas. Se espera que a principios de 2025, la marca comience a distribuirse en tiendas físicas en todo Estados Unidos, lo que permitirá a más personas acceder a estas cervezas sin alcohol. Esta expansión es un reflejo de la ambición de Holland de hacer que Bero sea accesible para una audiencia más amplia.

De esta manera, Tom Holland pone su ‘granito (lucrativo) de arena’ para echarle una mano a aquellos que buscan alternativas para dejar de tomar alcohol. ¿Será que heredó del héroe arácnido el gusto por ayudar al mundo?