Dónde visitar villas navideñas cerca de CDMX: son tan hermosas como en Europa

La temporada de Navidad trae consigo algunos de los escenarios más mágicos del año, y cerca de la CDMX existen villas navideñas temáticas que parecen salidas de un cuento europeo. Con luces, mercados, música y decoraciones espectaculares, estos destinos se han convertido en paradas obligadas para quienes buscan vivir una experiencia festiva sin alejarse demasiado de la ciudad. Aquí te contamos cuáles son y por qué vale la pena visitarlas.

Desde el portal turístico Food and Travel dieron a conocer una por una los mejores sitios para recorrer durante las fiestas, entre los que mencionaron cuatro lugares mágicos que no puedes perderte:



Navidalia, Guadalajara: una experiencia inmersiva con diferentes mundos temáticos (como Mundo Europeo, Mundo Nórdico, Posada Mexicana, Italiana, etc.). Espectáculos musicales y teatrales de gran formato. Decoración monumental con luces, nieve artificial y arquitectura inspirada en distintas culturas. Gastronomía internacional acorde a cada zona temática. Actividades interactivas como toboganes, laberintos y zonas para fotos.

Noelandia, Puebla: posee instalaciones llenas de iluminación LED con figuras gigantes y túneles luminosos. Ambiente familiar con juegos mecánicos y áreas temáticas. Mercado navideño con artesanías y dulces típicos. Shows en vivo con música y personajes navideños. Ideal para recorridos fotográficos por su diseño visual muy llamativo.

La Villa Mágica, Monterrey: pueblo navideño estilo europeo, con casitas iluminadas y decoración detallada. Árbol de Navidad monumental y zonas temáticas para fotos. Actividades para niños, incluyendo talleres y encuentros con personajes. Shows nocturnos, desfiles y música en vivo. Mercado gastronómico con opciones típicas de temporada.

Volártico, Puebla: parque temático invernal con escenarios fotográficos que simulan un bosque nevado. Atractivos sensoriales, como nieve artificial, luces sincronizadas y ambientación sonora. Shows temáticos y presentaciones musicales. Áreas de juego para niños, como deslizadores y zonas interactivas. Decoración moderna y muy visual, ideal para contenido en redes sociales.

Lo que debes tener en cuenta antes de visitar estas villas navideñas

Antes de visitarlas, es importante planear con anticipación para aprovechar al máximo la experiencia. Por eso, es crucial que revisar los horarios y comprar tus boletos con tiempo, ya que muchas veces las entradas se agotan rápidamente, sobre todo en fines de semana.

Además, es clave considerar también el clima, dado que algunas actividades son al aire libre y puede hacer frío, así que lleva ropa abrigada y calzado cómodo para caminar. Por otra parte, toma en cuenta el tráfico y los tiempos de traslado, especialmente si viajas desde otra ciudad.

Por último, establece un presupuesto, ya que dentro de las villas suelen vender alimentos, bebidas y souvenirs. Con estos puntos en mente, tu visita será más cómoda, fluida y disfrutable.