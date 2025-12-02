Saca las pilas gastadas y úsalas para hacer esta bonita decoración de Navidad
Dales una segunda vida con esta idea creativa sencilla, económica y perfecta para la Navidad. Checa cómo hacer para darle un toque original a tu hogar.
Si tienes pilas gastadas en casa, no las tires todavía. Con un poco de creatividad, pueden convertirse en una decoración para Navidad sorprendentemente bonita y original. Esta idea sencilla y económica te permite reutilizarlas de forma decorativa mientras le das un toque festivo y diferente a tu hogar.
Las pilas sirven como elementos decorativos para esta temporada festiva, siempre que no estén hinchadas, sulfatadas ni derramando líquido, según expertos. Pero además, puedes hacer increíbles regalos o artículos para tu casa sin abrirlas ni manipular su interior (muy importante por seguridad).
Los adornos que puedes hacer con pilas usadas para Navidad
- Mini “soldaditos” navideños: pinta las pilas como si fueran pequeños soldaditos cascanueces o duendes. Solo necesitas acrílicos, marcador negro y un poco de glitter.
- Santa Claus en miniatura: pinta las pilas de rojo y añade detalles de cinturón, barba y sombrero con fieltro. Quedan perfectas para adornar estantes.
- Copos de nieve con pilas como cuerpo: pinta la pila de blanco y dibuja un copo grande en el frente. Puedes pegarlas sobre una base de madera para formar un “bosquecito helado”.
- Mini regalos decorativos: envuelve las pilas en papel metálico o papel de regalo y agrega un lazo pequeño. Parecen mini paquetitos para colocar bajo un árbol decorativo o en un centro de mesa.
- Árboles navideños en serie: pinta varias pilas de verde, añade puntitos dorados o rojos como adornos y colócalas en fila sobre una base. Parecen mini arbolitos perfectos para una repisa.
- Portanombres para la mesa: usa las pilas como “peso” y pega arriba una tarjeta con el nombre de cada invitado. Sencillo, elegante y reciclado.
- Figuras de renos o muñecos de nieve: para renos, pinta las pilas de café y añade cuernitos de cartón. Para muñecos de nieve, pinta de blanco, pega ojitos y dibuja bufanda.
- Adornos para colgar:píntalas, pega una cuerda resistente arriba y cuélgalas en árboles artificiales, guirnaldas o coronas navideñas.
- Campanitas decorativas: decóralas en tonos dorados o plateados y añade un lacito arriba. Parecen campanitas para poner en centros de mesa.
- Arte navideño en frascos: coloca varias pilas decoradas dentro de un frasco de vidrio junto con nieve artificial y mini luces LED (externas). Queda como un mini “pueblo navideño”.
Los cuidados que debes tener a la hora de hacer decoraciones con pilas gastadas
- Nunca abras las pilas
- Revisar que no estén dañadas
- Manipularlas con las manos limpias y secas
- Solo decora la superficie
- Mantenerlas fuera del alcance de niños y mascotas
- No las expongas al calor
- Usa pegamento frío
- No las utilices en decoraciones que tengan agua
- Lavarse las manos cuando termines.