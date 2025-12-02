Saca las pilas gastadas y úsalas para hacer esta bonita decoración de Navidad

Si tienes pilas gastadas en casa, no las tires todavía. Con un poco de creatividad, pueden convertirse en una decoración para Navidad sorprendentemente bonita y original. Esta idea sencilla y económica te permite reutilizarlas de forma decorativa mientras le das un toque festivo y diferente a tu hogar.

Las pilas sirven como elementos decorativos para esta temporada festiva, siempre que no estén hinchadas, sulfatadas ni derramando líquido, según expertos. Pero además, puedes hacer increíbles regalos o artículos para tu casa sin abrirlas ni manipular su interior (muy importante por seguridad).

Los adornos que puedes hacer con pilas usadas para Navidad

Mini “soldaditos” navideños: pinta las pilas como si fueran pequeños soldaditos cascanueces o duendes. Solo necesitas acrílicos, marcador negro y un poco de glitter.

pinta las pilas como si fueran pequeños soldaditos cascanueces o duendes. Solo necesitas acrílicos, marcador negro y un poco de glitter. Santa Claus en miniatura: pinta las pilas de rojo y añade detalles de cinturón, barba y sombrero con fieltro. Quedan perfectas para adornar estantes.

pinta las pilas de rojo y añade detalles de cinturón, barba y sombrero con fieltro. Quedan perfectas para adornar estantes. Copos de nieve con pilas como cuerpo: pinta la pila de blanco y dibuja un copo grande en el frente. Puedes pegarlas sobre una base de madera para formar un “bosquecito helado”.

pinta la pila de blanco y dibuja un copo grande en el frente. Puedes pegarlas sobre una base de madera para formar un “bosquecito helado”. Mini regalos decorativos: envuelve las pilas en papel metálico o papel de regalo y agrega un lazo pequeño. Parecen mini paquetitos para colocar bajo un árbol decorativo o en un centro de mesa.

Pinterest

Árboles navideños en serie: pinta varias pilas de verde, añade puntitos dorados o rojos como adornos y colócalas en fila sobre una base. Parecen mini arbolitos perfectos para una repisa.

pinta varias pilas de verde, añade puntitos dorados o rojos como adornos y colócalas en fila sobre una base. Parecen mini arbolitos perfectos para una repisa. Portanombres para la mesa: usa las pilas como “peso” y pega arriba una tarjeta con el nombre de cada invitado. Sencillo, elegante y reciclado.

usa las pilas como “peso” y pega arriba una tarjeta con el nombre de cada invitado. Sencillo, elegante y reciclado. Figuras de renos o muñecos de nieve: para renos, pinta las pilas de café y añade cuernitos de cartón. Para muñecos de nieve, pinta de blanco, pega ojitos y dibuja bufanda.

para renos, pinta las pilas de café y añade cuernitos de cartón. Para muñecos de nieve, pinta de blanco, pega ojitos y dibuja bufanda. Adornos para colgar: píntalas, pega una cuerda resistente arriba y cuélgalas en árboles artificiales, guirnaldas o coronas navideñas.

píntalas, pega una cuerda resistente arriba y cuélgalas en árboles artificiales, guirnaldas o coronas navideñas. Campanitas decorativas: decóralas en tonos dorados o plateados y añade un lacito arriba. Parecen campanitas para poner en centros de mesa.

decóralas en tonos dorados o plateados y añade un lacito arriba. Parecen campanitas para poner en centros de mesa. Arte navideño en frascos: coloca varias pilas decoradas dentro de un frasco de vidrio junto con nieve artificial y mini luces LED (externas). Queda como un mini “pueblo navideño”.

Los cuidados que debes tener a la hora de hacer decoraciones con pilas gastadas