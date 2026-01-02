Él es el exnovio de Diana Estrada al que podría denunciar por la Ley Olimpia: todo sobre su conflicto

A pesar de que hasta hace poco presumían una relación aparentemente perfecta, las cosas entre Diana Estrada y su exnovio Maxi cambiaron de un momento a otro y terminaron enfrascándose en una fuerte pelea. Esto luego de que salieran a la luz videos de la discusión que tuvieron por asuntos de su hijo, la cual detonó una serie de acusaciones y hasta advertencias de demandas .

Y es que luego de que la influencer compartiera su versión, se sabe que podría emprender acciones legales bajo los argumentos de la Ley Olimpia aplicada en México, la cual tiene como propósito proteger el derecho a la intimidad. Las razones detrás de esta postura serían que el bailarín supuestamente vulneró la privacidad de su expareja con contenido que obtuvo cuando aún estaban juntos.

Quién es Maxi Marp, el ex de Diana Estrada y por qué podría demandarlo

Maximiliano Marp es un bailarín e influencer fitness, conocido por el noviazgo que tuvo con Diana Estrada. Tan solo en Instagram suma más de 70 mil seguidores y ha colaborado con varias marcas. Además de hablar sobre ejercicio y vida saludable que genera, también llegó a crear contenido íntimo con su expareja y tenían canales en conjunto donde compartían parte de este material.

Maxi Marp es el ex de Diana Estrada y padre de su hijo menor|Instagram. @marpmaxi, YouTube / Diana y Maxi

Precisamente, estas imágenes serían la razón por la que podrían llegar a instancias legales, ya que presuntamente él se habría beneficiado con su difusión sin que estuviera enterada, según mencionó en historias que posteriormente fueron eliminadas. De ser así, se darían acusaciones por la Ley Olimpia .

Asimismo, la abogada Marce Torres publicó un análisis del caso en el que explicó que este argumento también puede ser aplicado debido a que en un video que Maxi subió peleándose con Diana, ella está amamantando y quedó expuesta una parte de su seno, lo que igualmente vulnera su intimidad.

¿Qué pasó con Diana Estrada y Maxi? Así empezó su enfrentamiento

De acuerdo con lo que los creadores de contenido han compartido en sus respectivos perfiles, los problemas se detonaron a raíz de la hospitalización de su pequeño hijo, quien habría presentado fiebre. Al ser ella la que lo tiene bajo su cuidado, Diana Estrada llevó al niño a la clínica, pero no le avisó a Maxi de inmediato porque habría olvidado el teléfono en donde tenía su contacto guardado, contó.

Al enterarse, el bailarín se dirigió al lugar y comenzó a reprochar que no se le informara. Las cosas subieron de tono y en ese momento él optó por grabar lo que estaba pasando, para más tarde publicarlo en redes. Por su parte, la influencer de Tijuana se limitó a decir que no daría comentarios de lo que pasó, pero sí atinó a aclarar que aunque no le habló a su expareja, la familia de éste sí estaba enterada, por lo que no era algo que ocultara intencionalmente.