Ley Olimpia: Olimpia Coral revela la triste historia que la llevó a la creación de este conjunto de reformas.

Mimí Contigo se vistió de manteles largos para recibir a Olimpia Coral Melo, creadora de la Ley Olimpia y luchadora social de los derechos de las mujeres.

Para entender un poco de qué trata la Ley Olimpia, su creadora nos contó por qué fue la promotora de esta ley que se cristalizó hace unos años.

“A los 18 años yo tenía un novio, de los que uno confía y quiere mucho, me ponía mucho el cuerno y yo me sentía muy inferior, muy pequeña, muy chiquilla, por lo que un día me propuse grabar un video sexual, con miedo pero creía que era lo correcto. Meses después lo empezaron a filtrar en WhatsApp y en Facebook”, narró.

.@OlimpiaCMujer nos platica un poco sobre su caso y la creación de la famosa "Ley Olimpia". 💜

“Pusieron mi imagen en un mercado de explotación sexual con un mensaje. Recibía solicitudes de amistad, en su mayoría, de hombres. Desconocí amigos, conocí amigos; desconocí familia, conocí familia. Dejé de estudiar, dejé de vivir, fue una terrible experiencia”, añadió.

Al ser cuestionada sobre el presente de Ainara Suárez, quien denunció por pornografía infantil a la influencer YosStop, quien a su vez compartió un video íntimo de la primera, por lo que respondió:

“Es un delito que se sigue de oficio, pues el estado se mete, por ejemplo el secuestro es un delito de secuestro. Si tu eres menor de edad, nadie puede mostrar, siquiera dejar entrever material íntimo”, aseveró la activista.

