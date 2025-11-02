Visitar el estado de San Luis Potosí tiene sus ventajas y desventajas , sobre todo porque cuenta con Pueblos Mágicos que se han convertido en algunos de los más famosos del centro de México. Sin embargo, esta misma fama provoca que muchos de sus lugares turísticos pierdan parte de su encanto debido a la gran cantidad de visitantes que reciben; en otras ocasiones, la falta de popularidad es un bache. Pero entonces, ¿qué pueblo vale la pena “pueblear”?

Ciudad del Maíz, por ejemplo, tiene como fuerte su gastronomía y sus paisajes naturales. Pero, para la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT, estos atractivos podrían verse opacados por la infraestructura turística que aún está en desarrollo.

Por qué Ciudad del Maíz, Pueblo Mágico de San Luis Potosí, es el menos indicado para los turistas

Ciudad del Maíz fue nombrado Pueblo Mágico en 2023 , y este es precisamente el primer punto que la IA destaca como una desventaja para los turistas tradicionales, quienes suelen buscar atractivos, lujos y, en ocasiones, hasta hoteles tipo boutique o restaurantes especializados.

(ESPECIAL/SECTUR) Para la IA, Ciudad del Maíz todavía no cuenta con la suficiente infraestructura ni atractivos que valgan la pena.

Así que, desde esta perspectiva, el poblado todavía no logra un desarrollo turístico tan notable como otros destinos del país, como Mazamitla o Tepoztlán.

Entonces… ¿qué Pueblo Mágico de San Luis Potosí vale la pena visitar?

Si quieres viajar a San Luis Potosí y no tienes el tiempo suficiente para visitar Ciudad del Maíz, la inteligencia artificial recomienda un poblado muy similar, pero con más actividades por hacer: Xilitla.

(ESPECIAL/CANVA) Así luce el Jardín Escultórico Edward James, en Xilitla.

Según la Secretaría de Turismo del estado, en este bello Pueblo Mágico encontrarás naturaleza, arte surrealista en el Jardín Escultórico de Edward James y una gastronomía tradicional deliciosa. Gemini, la IA de Google, también recomienda Aquismón y Real de Catorce, especialmente si es tu primera vez en el estado.

¿Cuáles son los Pueblos Mágicos de San Luis Potosí?

San Luis Potosí tiene en total seis Pueblos Mágicos donde puedes pasar unas vacaciones inolvidables. Estos son:



Real de Catorce

Xilitla

Aquismón

Santa María del Río

Ciudad del Maíz

Tierra Nueva

Como podrás notar, hay muchos lugares poco conocidos que vale la pena explorar. Cada uno ofrece una experiencia distinta, desde aventuras naturales hasta rincones llenos de historia y cultura.