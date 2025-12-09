El rasgo de personalidad que comparten todos los que agradecen con la mano a los autos: lo dice la psicología
Expertos en psicología dieron a conocer qué implica este gesto en algunos individuos y mencionaron que no solamente se trata de cortesía. Checa qué dijeron.
Agradecer con la mano cuando un automovilista cede el paso es un gesto simple, pero con un significado profundo. De acuerdo con la psicología, quienes realizan esta acción suelen compartir un rasgo de personalidad que influye en su forma de relacionarse con los demás y en cómo entienden la convivencia social.
Lejos de ser solo una muestra de buenos modales, este pequeño acto revela una disposición interna que impacta en la vida cotidiana y en la manera de construir conexiones más armoniosas. Según el sitio Cuerpo Mente, quienes hacen este gesto tienden a mostrar una alta empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y reconocer el esfuerzo o la consideración ajena. No dan por sentado que el conductor tenía la obligación de ceder el paso, sino que valoran la acción y la reconocen.
¿Por qué se relaciona con este rasgo?
- Son personas que piensan en cómo afecta su comportamiento a los demás.
- Buscan mantener una buena convivencia en situaciones cotidianas.
- Tienen una fuerte orientación hacia el respeto mutuo y los gestos prosociales.
- Suelen actuar desde una visión más colectiva que individualista.
Otros rasgos de personalidad que pueden aparecer frente a este gesto
- Asertividad amable: es la combinación entre expresarse con claridad y mantener un tono respetuoso. Las personas con este rasgo comunican lo que piensan sin agresividad, pero tampoco se quedan calladas; ponen límites de forma tranquila y respetuosa; saben decir “gracias”, “por favor” o “permiso” sin sonar forzados; buscan resolver conflictos de manera pacífica, evitando confrontaciones innecesarias y proyectan seguridad sin caer en la imposición.
- Cortesía espontánea: se refiere a la tendencia natural (no obligada ni calculada) de actuar con buenos modales. Se caracteriza por realizar gestos de amabilidad sin esperar nada a cambio; mostrar gratitud en situaciones cotidianas (como agradecer con la mano); tener sensibilidad por el bienestar del otro, incluso en interacciones breves; adoptar comportamientos respetuosos como una forma de vida, no como mera etiqueta social y crean ambientes más agradables a través de pequeños actos positivos.
- Altruismo moderado: implica ayudar a los demás desde la empatía, pero sin caer en el autosacrificio extremo. Las personas con este rasgo disfrutan hacer pequeñas acciones que benefician a otros; valoran la reciprocidad: ayudan, pero también saben recibir ayuda; identifican cuándo pueden colaborar sin comprometer su propio bienestar; muestran solidaridad cotidiana y buscan marcar una diferencia positiva, aunque sea mínima, en su entorno.