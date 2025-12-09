El rasgo de personalidad que comparten todos los que agradecen con la mano a los autos: lo dice la psicología

Agradecer con la mano cuando un automovilista cede el paso es un gesto simple, pero con un significado profundo. De acuerdo con la psicología, quienes realizan esta acción suelen compartir un rasgo de personalidad que influye en su forma de relacionarse con los demás y en cómo entienden la convivencia social.

Lejos de ser solo una muestra de buenos modales, este pequeño acto revela una disposición interna que impacta en la vida cotidiana y en la manera de construir conexiones más armoniosas. Según el sitio Cuerpo Mente, quienes hacen este gesto tienden a mostrar una alta empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y reconocer el esfuerzo o la consideración ajena. No dan por sentado que el conductor tenía la obligación de ceder el paso, sino que valoran la acción y la reconocen.

¿Por qué se relaciona con este rasgo?

Son personas que piensan en cómo afecta su comportamiento a los demás .

. Buscan mantener una buena convivencia en situaciones cotidianas.

en situaciones cotidianas. Tienen una fuerte orientación hacia el respeto mutuo y los gestos prosociales.

y los gestos prosociales. Suelen actuar desde una visión más colectiva que individualista.

Otros rasgos de personalidad que pueden aparecer frente a este gesto