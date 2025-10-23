El rincón de Quintana Roo donde están los yates más baratos y pocos lo conocen, según la IA

Viajar a Cancún, Quintana Roo, es sinónimo de aventura y, en ocasiones, de lujo. Por eso muchos optan por rentar un yate para disfrutar la playa con amigos o familiares en una fecha especial, aunque implique desembolsar una gran cantidad de dinero. Sin embargo, existe un rinconcito donde estas embarcaciones son más accesibles, y pocas personas lo conocen.

Le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT y a Gemini de Google para conocer el mejor lugar para encontrar estas opciones asequibles, y sus respuestas variaron. Según la primera, la mejor opción es visitar Puerto Morelos; mientras que la segunda sugiere Puerto Aventuras. Aquí te contamos cómo llegar y por qué son las mejores alternativas.

(ESPECIAL/CANVA) Puedes encontrar una gran variedad de precios de yates en Quintana Roo.

¿Cuánto cuesta rentar un yate en Puerto Morelos y Puerto Aventuras?

Puerto Morelos es un pueblo pequeño donde el turismo no ha sido tan masivo como en otras playas de la región, lo que permite que los precios sean más accesibles. La IA recomendó dirigirse a la zona del muelle, donde están atracados los barcos para alquilar y negociar un yate económico. Además, gracias a su posición, en esta playa puedes llegar con facilidad al arrecife cercano.

(ESPECIAL/CANVA) En Puerto Morelos hay opciones de botes económicos.

Mientras tanto, en Puerto Aventuras, un bote de este tipo puede costar entre $7,000 hasta $14,000 pesos según el tipo de embarcación, ya que tienen lanchas, yates y hasta catamaranes para grupos. (Aunque vale la pena confirmar tarifas actualizadas). Eso sí, tienen precios variados hasta los $200 mil pesos en yates de lujo.

Cómo llegar a Puerto Morelos y Puerto Aventuras desde Cancún

Para llegar a Puerto Morelos desde Cancún basta con tomar la carretera federal 307 hacia el sur. El pueblo está poco antes de llegar a Xcaret y Playa del Carmen, aproximadamente a unos 40 minutos desde Cancún. Mientras que para arribar a Puerto Aventuras, el trayecto es un poco más largo: desde Playa del Carmen sumarías unos 20 minutos más por la misma carretera federal 307.

Si lo deseas, puedo revisar las tarifas más recientes y reales para yates de distintos tamaños en ambas ubicaciones para que compares y elijas la que mejor te convenga.