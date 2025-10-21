El Pueblo Mágico de San Luis Potosí donde está el hotel más bonito y casi nadie lo conoce, según la IA

Para conocer México en todo su esplendor, es necesario ponerle atención a aquellos destinos que resguardan un encanto especial que hace sentir a los turistas como en casa. Es el caso de un Pueblo Mágico en San Luis Potosí que, además de todo lo que ofrece, cuenta también con un hospedaje que casi nadie lo conoce, pero es muy lindo y cómodo.

Estamos hablando de Aquismón, ubicado en el sureste del estado, cerca de la emblemática Huasteca Potosina. Y es que este lugar no solo brilla por los tesoros naturales que hay en su territorio, sino porque tiene alojamientos imperdibles, como lo es el Hotel Boutique Santa Lucía, considerado el más bonito para este 2025, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

¿Cuánto cuesta quedarse en el hotel más bonito de Aquismón?

Debido a que el prestigio de Aquismón es relativamente nuevo, pues fue declarado Pueblo Mágico apenas en 2018, todavía es posible encontrar opciones accesibles para pasar unos días de absoluta desconexión sin gastar tanto. En el Hotel Boutique Santa Lucía, los precios por noche van desde los mil 26 pesos mexicanos, un estimado de 55.68 dólares, que podría variar por el tipo de cambio vigente.

Hotel Boutique Santa Lucía Este hospedaje tiene precios bastante accesibles para pasar unos días en el Pueblo Mágico de Aquismón

Esta tarifa sigue siendo mucho menor que las que se ofertan en otras partes del estado, ya que, por ejemplo, en las “cabañas de hobbit” que hay en San Luis Potosí, el costo es casi del triple. Sin embargo, este cómodo hospedaje ofrece habitaciones iluminadas, servicio de televisión por cable, terrazas para apreciar la naturaleza y piscina al aire libre.

La dirección es: Damián Carmona # 4, 79760. Aquismón, SLP. Como referencia, está a pocas calles del centro histórico, así que es perfecto para conocer la región sin gastar mucho tiempo entre traslados.

¿Cuántos lugares con categoría de Pueblo Mágico hay en San Luis Potosí?

En 2025, San Luis Potosí cuenta con seis destinos que fueron reconocidos en el listado de Pueblos Mágicos en México, que actualmente tiene un total de 177 posiciones, todas reconocidas por su valor histórico y cultural. De acuerdo con información del sitio México Desconocido de la Secretaría de Turismo, estos puntos turísticos son:



Ciudad del Maíz

Real de Catorce

Tierra Nueva

Santa María del Río

Xilitla

Aquismón

Gobierno de San Luis Potosí Aquismón fue declarado Pueblo Mágico de San Luis Potosí en 2018

Así que ya sea que se visite solo uno de estos fascinantes rincones donde están los hoteles más bonitos y desconocidos, este estado, famoso por tener una peculiar “forma de perrito” en el mapa, es garantía de que se disfrutará de un viaje entrañable.