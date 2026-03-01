El spa de la CDMX que pocos conocen y que es una buena idea para pasar la Semana Santa

La Semana Santa está a casi un mes de que inicie, un periodo vacacional que muchos utilizan para marcharse del bullicio de la ciudad a lugares aislados para conectar con la naturaleza y desestresarse, como lo es un municipio de Morelos que tiene un clima agradable y es hermoso. Mientras que otros deciden consentirse en un spa, como lo es uno que se ubica en la CDMX.

En la colonia Roma Norte de la capital mexiquense se ubica Nima Urban Spa, un gran lugar al cual las personas acuden a desestresarse con sus diferentes servicios y a recargar pilas para volver a la rutina diaria. Este negocio se encuentra en una casa porfiriana con un ambiente super silencioso, aunque solo atienden a pocas personas por medio de citas. Conoce el Pueblo Mágico de Hidalgo que tiene el spa más relajante de toda la región.

Nima Urban Spa es el lugar para pasar Semana Santa relajado.|Nima Urban Spa

Los servicios y precios del spa de la CDMX

Nima Urban Spa es considerado uno de los mejores 3 spas de la CDMX y, debido a su categoría, es uno de los más requeridos, por lo que se recomienda reservar con anticipación. Además, en el establecimiento cuentan con diferentes servicios y precios, ajustados a la necesidad de cada persona.



Manicura y braintap – 1,050 pesos

– 1,050 pesos Vitalidad fuego - 1,400 pesos

- 1,400 pesos Facial y IV Therapy Vitaglow – 3,100 pesos

– 3,100 pesos Pedicure y braintap – 1,250 pesos

– 1,250 pesos Spa Duo para parejas – 9,860 pesos.

Estos son algunos de los servicios y precios de los paquetes que ofrece el spa, ya que cuenta con muchos más, acordes a lo que el cliente requiera, desde cortes de pelo, maquillaje para eventos y faciales, hasta manicure y pedicure.

En caso de que quieras desestresarte y salir de la rutina por un par de horas, puedes reservar a través de las redes sociales oficiales del spa de la CDMX, que se ubica en la calle Colima #12 en la colonia Roma Norte.