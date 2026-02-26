El lugar de Morelos que tiene el clima más agradable para pasar Semana Santa; y es hermoso

En Morelos hay un lugar que tiene un clima agradable todo el año, por ello es llamada la “ciudad de la eterna primavera”. Este rinconcito de México es ideal para pasar las vacaciones de Semana Santa, ya que conectarás con la naturaleza y darás un salto al pasado debido a su gran arquitectura. Pero antes de ello, en el estado hay una zona que es ideal para recibir el Equinoccio de Primavera de 2026.

Cuernavaca es el lugar predilecto para pasar Semana Santa, pues, según el portal de México Desconocido, el municipio es una de las zonas de descanso favoritas de las personas que residen en el centro del país. Además, cuenta con varios centros recreativos, spas y hoteles de gran categoría. Conoce el Pueblo Mágico de Morelos que pocos conocen, pero se recorre en un solo día.

Cuernavaca es el mejor lugar, ya que tiene un clima agradable todo el año. |Escapadas.mx

¿Qué hacer en Cuernavaca durante Semana Santa?

El municipio de Morelos es un gran lugar para disfrutar de la familia, pues tiene grandes festividades como lo son las ferias de la primavera y de la flor, la cual se celebra del 2 al 12 de mayo con juegos mecánicos y diferentes espectáculos. Si bien no se celebran en Semana Santa, es una gran opción para echarse una vuelta.

Además, su centro histórico es una joya por sus diferentes edificios, como lo son: Palacio de Cortés



Jardín Morelos

Catedral de Cuernavaca

Jardín Borda

Museo Robert Brady.

Cuernavaca también tiene spas de calidad, donde podrás consentirte con faciales, masajes y exfoliaciones, a fin de recargar pila durante las vacaciones de Semana Santa. Cabe destacar que algunos de ellos cuentan con temazcal y teizcalli.

Cabe destacar que a las afueras de Cuernavaca hay grandes lugares por visitar, como lo son Jardines de México, Xochicalco y el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, por mencionar algunos. Si resides en la CDMX, este municipio de Morelos es ideal, ya que se encuentra a aproximadamente una hora de distancia.