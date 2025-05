El té de romero te ayudará a verte más linda por esta razón: ¿por qué deberías tomarlo?

El té de romero es una de esas infusiones que, sin hacer mucho ruido, tiene un montón de beneficios que van más allá de lo digestivo. Aunque siempre se ha usado como remedio casero para aliviar el malestar estomacal o para mejorar la circulación, últimamente ha ganado popularidad por algo mucho más visible: su impacto en la belleza.

¿Para qué sirve el té de romero?

Tomarlo con regularidad —o usarlo en el cabello— puede hacer una diferencia real. Fortalece las hebras, combate la caspa, regula la grasa en el cuero cabelludo y mejora la circulación, lo que se traduce en un crecimiento más saludable del pelo.

Además, el té de romero no tiene cafeína, así que es perfecto para cerrar el día sin perder el sueño… y sin perder el brillo natural.

Además de ser un aliado para el cabello, también es conocido por ayudar al hígado, mejorar la digestión y hasta estabilizar niveles de azúcar en la sangre.

Todo esto se debe a que esta planta contiene compuestos como flavonoides y ácidos fenólicos, que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y diuréticas.

¿Cómo se prepara el té de romero?

La preparación del té de romero es supersencilla: solo necesitas unas hojas frescas (aproximadamente dos cucharadas) y una taza de agua caliente. Lo dejas reposar unos minutos tapado, lo cuelas… y listo.

Se puede tomar de 2 a 4 veces al día, sin endulzar. Y si te animas, también se puede aplicar directamente en el cabello como enjuague. El efecto es suave, pero constante.

¿Es seguro tomar té de romero todos los días?

Aunque es natural, eso no significa que se pueda tomar sin medida. Lo más recomendable es hacerlo durante tres meses seguidos y luego hacer una pausa de un mes.

Si estás tomando medicamentos o tienes alguna condición específica, siempre es mejor preguntar a tu médico antes de incluirlo en tu rutina diaria.

¿Se puede tomar por la noche o en ayunas? Sí. No tiene cafeína y no altera el sueño. Y aunque no hay estudios que confirmen que sea más efectivo en ayunas, muchas personas lo prefieren así.

Incluso se puede preparar con un poco de canela en rama para darle otro sabor (y sumar propiedades digestivas).