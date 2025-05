Esta es la cantidad de palomitas de maíz que puedes comer y no engordar ¡nadita!

Las palomitas de maíz siempre han sido ese antojo infalible para ver pelis, pero también han cargado con la fama de “engordar mucho”. ¿Es cierto? No del todo. La clave está en cómo se preparan.

Según la nutricionista Elisa Blázquez, cuando se hacen al aire (o sea, sin mantequilla, azúcar ni aderezos extraños), las palomitas pueden ser un snack bastante saludable. El maíz inflado es un grano entero, no tiene gluten y aporta fibra, vitaminas del grupo B y algunos minerales.

Y si las palomitas se preparan en casa, con un poquito de aceite de oliva y sal marina, son mil veces mejores que las del cine o las de microondas, que vienen llenas de ingredientes.

¿Cuántas palomitas puedo comer sin subir de peso?

Aquí viene lo bueno: una taza de palomitas al aire apenas tiene 30 calorías. Incluso si comes tres tazas (que ya es bastante), no pasas de las 90 calorías, siempre que no estén bañadas en mantequilla o caramelo.

La cantidad ideal para disfrutar sin remordimientos ronda entre 20 y 30 gramos de granos secos. Eso te rinde unas cuatro tazas de palomitas infladas, suficiente para calmar el antojo sin sabotear la dieta. Así que sí, las palomitas de maíz no engordan si se comen con medida y sin trucos añadidos.

¿Qué tipo de palomitas sí conviene evitar?

No todas las palomitas son iguales. Las del cine, las de microondas y las saborizadas que venden listas para preparar suelen tener mucha sal, grasas saturadas y hasta aditivos que las hacen bastante pesadas. Además, los tamaños gigantes que te dan en el cine hacen que sea casi imposible parar.

Lo malo no es tanto el maíz en sí, sino todo lo que le echan encima… y lo fácil que es comerse medio tazón sin darte cuenta. Comer sin atención, mientras ves una serie o estás en el celular, puede hacer que te pases de calorías aunque estés con un snack “ligero”.