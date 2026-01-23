El té que sabe delicioso y te ayudará a dormir como si fueras un bebé

Hay noches en las que aunque el cuerpo esté agotado, irse a dormir se vuelve casi una misión imposible y por más intentos que se hagan, simplemente no es posible conciliar el sueño. Para evitar estos problemas, existe una solución natural que todos tenemos en la cocina y es buenísima para descasar plácidamente: el té de manzanilla, que además tiene un sabor muy rico y le cae ligero al cuerpo.

¿Por qué el té de manzanilla es bueno para el sueño?

Las razones por las que esta infusión es tan efectiva para propiciar un buen descanso, radica en su alto contenido de flavonoides, específicamente en un antioxidante llamado apigenina. De acuerdo con un artículo de Very Well Health, esta sustancia actúa en los receptores del cerebro encargados de esta tarea y tiene efectos relajantes para conciliar el sueño.

El té de manzanilla tiene antioxidantes que ayudan a conciliar el sueño|Canva

Por otra parte, esta acción es significativamente más acelerada por las noches, cuando el cuerpo entra en periodo de descanso, es decir, mientras te vas preparando para irte a la cama. Así que es poco factible que el té de manzanilla provoque ganas de dormir durante el día o estando en las actividades de la rutina.

Cómo tomar té de manzanilla para dormir bien

Para que esta deliciosa bebida hecha con plantas te ayude a conciliar el sueño más rápido , es importante tomarla de la manera correcta y siguiendo los consejos de expertos. Lo principal es ingerirlo a una hora específica, que idealmente debe ser entre 40 y 60 minutos antes de que te vayas a dormir, según Sleep Foundation.

Para prepararlo, solo se necesita agua caliente y el sobre de té de tu preferencia, o incluso puedes usar leche tibia, señalan datos de The Better Sleep Council. Únicamente debe comprobarse que las presentaciones comerciales no tengan cafeína añadida, ya que esto podría obstaculizar sus funciones para el descanso. Y por su sabor tan suave y reconfortante, no es necesario ponerle endulzante, ya que por sí misma la manzanilla tiene cierto dulzor al gusto.

Para dormirte más rápido, puedes tomar té de manzanilla con agua caliente o leche tibia|Canva

Como complemento, puedes incluir hábitos del sueño saludables, como dejar las pantallas, ponerte una pijama cómoda o incluso escuchar música de relajación guiada para este propósito.