Plantas medicinales: no imaginas para qué sirve el diente de león en la salud

El uso de plantas medicinales como alternativa para ciertos padecimientos es muy frecuente y, cuando se hace con cuidado y de la mano de expertos, puede traer consigo numerosas ventajas a la salud. Una de las especies que a menudo pasa desapercibida es el diente de león, que cuando se ingiere de manera correcta, provoca cambios favorables en el organismo.

Los beneficios principales que tiene consumir el diente de León es el rico aporte de vitaminas A, C y K; y de minerales como Calcio, Potasio y Folato, según datos de Cleveland Clinic.

Además, suele usarse como antioxidante natural por los compuestos que radican en sus raíces y hojas, los cuales, se cree, tienen la capacidad de restringir el envejecimiento acelerado.

Canva El diente de león es una planta muy benéfica para la salud.

Otro de los aspectos positivos de tomar diente de león a modo de té, es la acción desinflamatoria que actúa inmediatamente.

Y de acuerdo con información del portal Web MD, estas plantas medicinales también suelen ser usadas como diuréticos, pues propician la micción y previenen los episodios de retención de líquidos en personas sedentarias o con algún tipo de predisposición genética.

¿Cómo usar el diente de león para la salud? 2 formas fáciles de recurrir a plantas medicinales

Un aspecto destacable sobre el consumo de diente de león es que es relativamente fácil incorporarla a la dieta diaria. Al respecto, un listado de College of Naturophatic Medicine, indica que las alternativas más accesibles son:



1. Comer las hojas : Este proceso consiste en triturar las hojas e incorporarlas a ensaladas y sopas. Se recomienda no excederse en cantidad ni sustituir otros ingredientes por completo con este producto.

: Este proceso consiste en triturar las hojas e incorporarlas a ensaladas y sopas. Se recomienda no excederse en cantidad ni sustituir otros ingredientes por completo con este producto. 2. Tomando té caliente: En agua caliente deben agregarse hojas y raíces secas, dejando que desprendan sus propiedades al fuego. La cantidad sugerida de té de diente de león al día es de máximo 3 tazas.

¿Qué personas NO pueden tomar té de diente de león?

Para garantizar que el uso del diente de león en la salud es seguro y cumpla con sus propósitos positivos, debe usarse con cuidado y suspenderse en caso de notar cualquier reacción adversa, explica Web MD.

Las personas a las que no se les recomienda usar estos remedios con plantas medicinales, son:



Alergia a las asteráceas (especies como margaritas, gerberas y girasoles).

(especies como margaritas, gerberas y girasoles). Pacientes con cirugías recientes.

Usuarios con insuficiencia renal.

Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

Canva El té de diente de león es bueno para la inflamación

Siguiendo las recomendaciones generales y sin consumir en exceso, el diente de león podría ser un excelente remedio para la inflamación y la retención de líquidos.